親友染疫亡 家屬怒斥取消口罩令

一些因新冠失去親友的民眾對州長取消口罩令的公告感到憤怒。（KHOU電視截圖）

德州 計劃下周就全面重開，並取消口罩令的消息，引起全州乃至全國各地民眾熱議，一些因為新冠疫病毒失去親友的民眾，對此尤其表達強烈憤怒。

居民Fiana Tulip的母親是一位呼吸治療師，於7月4日因新冠去世，未能當上祖母。另一位居民Kaitlyn Urenda的母親在El Paso做了超過40年的註冊護士，也因新冠而過世。兩人都對州長的公告感到失望。

Tulip稱，「州長取消口罩令，對許多德州人來說是宣判死刑」，她形容這對受傷害的人來說如同一記耳光，十分不尊重，因為抗疫還有很長的路要走。

她曾經邀請州長艾伯特出席母親的葬禮，她說：「州長知道我媽媽的名字，而且我敢肯定他知道死於新冠的其他人的名字，但他不知道在Zoom上與親人道別是什麼感覺。他不知道在醫院的新冠病房裡待一天又一天，感覺不知是否要活下去是什麼感覺。」

Urenda稱，艾伯特的決定魯莽且危險，「這不是基於數據的決定，這是在玩新冠輪盤賭局，這與人命息息相關」。

不過也有許多人支持州長的決定。有網友稱這是州長「幾個月來所做的最好的事情。如果人們戴著口罩感到更安全，請這樣做。但現在這是一種選擇」。另一位網友表示，「這不是政治問題，這是讓我們繼續生活的問題」。

不過對於上述失去母親的兩位居民來說，要繼續生活並不容易，「他不知道我們正在經歷什麼」。Tulip表示，「戴口罩，不要聚集，如果可以的話盡量待在家裡。而且請只聽聯邦指導方針。因為艾伯特州長所做的事情並不安全」。