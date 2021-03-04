解除禁令 恐疫情反撲重蹈覆轍

德州州長艾伯特再度取消防疫令，專家擔心疫情必然反撲。（KHOU 11）

德州 州長艾伯特每次放寬防疫禁令，疫情 就會反撲。艾伯特本周再度宣布，德州已經準備好百分之百全面開放，因此取消口罩令與顧客人數限制。但KHOU 11電視台指出，根據過去一年經驗，與各方公衛專家分析，這次的重啟恐怕又會導致新增案例大增，而且目前住院人數雖然減少，但是仍然偏高，第三波的反撲，恐怕休士頓 多數醫院都撐不住。

2020年的3至4月間，德州幾乎全面封城，每日新增案例不到2000人，全州住院人數從未超過1800人。但是到了4月17日，艾伯特認為時候到了，德州可以重啟，因此酒吧、沙龍、餐廳、健身房恢復全面運作。但事實證明艾伯特錯了，6月至7月的住院人數飆升到1.1萬人，新增案例1萬多人，每天死亡265人。

艾伯特7月2日再度恢復口罩令，數周後德州的狀況好轉，住院人數開始減少。但到了9月，艾伯特又宣布店家恢復75%的客流量，到了10月酒吧再度重啟，因為艾伯特認為「該是重啟的時候了」。但是事態再次證明他是錯的，第二波疫情重起，至2021年1月，住院人數突破到1.4萬人，每日300多人死亡，每日新增個案幾近2萬。

到了2021年3月初，狀況似乎好轉，因此艾伯特再次宣布重啟商業活動。但休士頓衛生局首席醫療官普斯（David Persse）強調，每次出現防疫空檔，病毒都只會更加猖狂，這樣的例子過去發生過，這次放寬禁令，同樣的狀況恐怕還會出現。

休士頓警局局長阿塞維多（Art Acevedo）也說，他希望休士頓的民眾都注意一下，接下來六周會發生什麼變化，接下來六周染病數目會出現什麼變化，「我相信大家都猜的到，一定會增加，而且會顯著增加」。他說，他只希望員警、消防隊員與居民不會受到傷害。