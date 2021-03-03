學區傻眼 傾向繼續戴口罩

德州長雖取消口罩令，但許多城市和學區仍要求學童戴口罩。(休士頓市長特納臉書)

德州 州長艾伯特(Greg Abbott)決定取消口罩令，並且宣稱公立學校可按照教育 廳（TEA）的規定行事。但德州論壇報指出，教育廳的規定仍然是校園必須遵守口罩防疫規定，而且可在必要時增加面罩，只是教育廳表示應該會在本周內訂出新的規定。

不少學區 的總監都被州長的突來之舉嚇到，因為他們之前並未接獲通知，因此只好趕緊通知家長與教職員相關更動。但是許多學區還是決定，就算州長改口，但他們還是會繼續實施口罩令。部分教師也說，州長的決定讓人惱火但不意外，不過他們還是會戴口罩上課。

艾金（Elgin）獨立學區的總監杜倫（Jodi Duron）就說，正式公文還未送達，雖然最後很可能就跟新聞報的一樣，但在教職員並未優先接種、16歲以下學生又不能接種的情況下，學區將會繼續現行規定，以確保大家的安全。

雖然專家認為，如果做好防疫措施，加上社區感染風險降低，實際到校上課的風險不會特別升高。但是許多教職員仍然希望繼續維持防疫規定，特別是教師沒有納入優先接種名單，讓他們特別擔心。

Association of Texas Professional Educators的執行長Shannon Holmes表示，教師未接種疫苗的情況下，貿然取消口罩令只會徒增煩惱，不戴口罩與大量教師學生接觸，只會讓更多受不了壓力的教師選擇退休或辭職。

論壇報報導，教育廳過去也有違背州長命令的時候，只是當時是選擇不貫徹口罩令。去年11月，德州北部的皮亞斯特（Peaster）獨立學區選擇不要求配戴口罩，教育廳就表示，學區與當地衛生官員能夠依當地情況做出最好決定。