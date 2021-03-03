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德州「100%防疫解禁」是超前布署？前功盡棄？

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州長取消口罩令 縣市長痛批不顧人命

編譯組／綜合報導
哈里斯縣長伊達戈（左一）與休士頓市長特納（右二）批評州長艾伯特顧政治不顧人命。(伊達戈臉書)
哈里斯縣長伊達戈（左一）與休士頓市長特納（右二）批評州長艾伯特顧政治不顧人命。(伊達戈臉書)

德州州長艾伯特(Greg Abbott)決定3月10日取消口罩令，並恢復店家以百分之百客流量營業。兩項決定分別招致哈里斯縣長伊達戈（Lina Hidalgo）與休士頓市長特納（Sylvester Turner）的批評，認為艾伯特只是為了討好死忠選民，「顧政治不顧人命」。

特納在推特表示，艾柏特大概只是想討好特定選民，所以要大家拿下口罩，但其他人的安全怎麼辦？特納強調，在他能力範圍之內，口罩令仍會持續，包括市區內的圖書館、運動場等公共場所與建築。

特納強調，民眾還是一樣受到新冠威脅，感染之後還是得住院，甚至死亡，這些才是他身為市長該保護的人。就算艾伯特是州長，但是他一樣必須為錯誤決定負責。

伊達戈在記者會中表示，雖然新增病例數量相對減少，但情勢尚未穩定，一不小心隨時可能出現逆轉，感染、住院、死者全都開始增加。她說，「我們已經看到隧道盡頭的光了，但是離走出隧道還有很長一段路要走，現在不是鬆懈的時候」。

伊達戈還批評艾伯特，選在德克薩斯共和國獨立日(3月2日)做出這項決定，根本只是為了政治利益，轉移大家對德州大停電的注意力，但是這些決定卻是以民眾的健康為代價。她呼籲哈里斯縣民繼續配戴口罩，並且遵守聯邦疾管局（CDC）的建議。

德州 休士頓 圖書館

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