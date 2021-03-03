停電失職不檢討 民怨討伐「肥缺」

先前貼在德州公共事業委員會網頁的主席沃克照片已被取下。(PUC/ The Texas Tribune)

2月的世紀大停電中，德州 人民的財物損失高達900億元，但是電力業者卻在幾天之內賺到500億元，失職卻獲取暴利的極端不公令州民憤怒，預期有許多尸位素餐的人會丟掉肥缺。

大停電結束後清點損失，冰箱食物腐壞事小，嚴重的是水管凍爆把住屋、家電、家具泡壞，全家人要到旅館 或親友家居住好幾個月，還有數十位州民因為失溫等因素死亡。在州議會的聽證中，德州電力可靠委員會ERCOT(Electric Reliability Council of Texas)竟然表彰自己的功勞，聲稱如果不是該單位應付得當，失去電力的不會只有40%，而且如果當時沒有採取分區停電的措施，全面當機後電力要幾個月才能恢復。

德州電力系統的缺陷在2011年的大寒流中就已被曝露，但是10年來沒有人願意去正視處理，如今問題一出州府官員和電力相關機構互相指責，25日那天在州議會的聽證會上，公共事業委員會PUC(Public Utility Commission)主席沃克(DeAnn Walker)表示自己沒有責任，令許多州議員和州府官員氣憤難忍，開始醞釀罷官議論。

1日(周一)副州長派翠克(Dan Patrick)公開要求沃克主席和ERCOT執行長麥格內斯(Bill Magness)辭職謝罪，沃克女士隨即在當天向州長遞出辭呈並即刻生效，德州論壇報取得一份辭呈副本。PUC的委員是由州長任命，是事少錢多的肥缺，沃克年薪20萬1000元。PUC是ERCOT的監管單位，ERCOT則是一個非營利組織，負責管理德州90%的電力。

德州平常的電費便宜，每千瓦小時(kilowatt hour)平均是3.6分錢，但是在停電尖峰階段漲到9元，發電企業提供的電量減少，卻發了一筆橫財，這真是趁人之危、哄抬物價的最佳寫照，專家預期聽證與調查過程中，還會有許多人丟掉肥缺。