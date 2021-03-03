世界華人工商婦協 線上醫療講座

世界華人工商婦女企管協會美南分會，線上醫療講座。（孫玉玟提供）

世界華人工商婦女企管協會美南分會將於3月13日，舉辦線上醫療講座「Covid-19對孩童與青少年的影響」，邀請吳善真醫師主講，歡迎民眾踴躍報名參加。

會長孫玉玟表示，根據美國 疾病管制與預防中心（簡稱CDC）指出COVID-19會對兒童和青少年產生直接和間接的影響，孩童被感染後有什麼普遍症狀？很多青少年的社交、情感和心理健康也受到這全球流行病的影響。 在這個發展階段經歷的創傷會繼續影響其一生。

吳善真博士在德州 A＆M醫學院 / Driscoll兒童醫院完成了兒科專業培訓。她對預防醫學很感興趣，該醫學強調輔導和教育。吳醫師表示，疫情 至今已有一年。身為兒科主治醫師，在第一線觀察到許多學齡兒童與青少年的生理及心理變化。本次演講將以實例和說故事的方式呈現疫情對孩童的衝擊並給予實際建議指導如何陪伴孩子順利度過艱難時期。將針對疫情的高度變種，第一線所見之病例和治療分享給大家。

講座在當天上午十時（美國中部時間）採用Zoom方式免費開放，主辦單位會後安排有現金抽獎。

Meeting ID : 886 3111 0251。Passcode: 0313。詢問詳情請洽會長孫玉玟（281）777-7783、秘書長裴俊莉(713) 517-1566。