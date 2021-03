馬斯克看好奧斯汀 大讚「50年內成美國最繁榮城市」

馬斯克預言至少在50年內,奧斯汀將成為美國最大的繁榮城市。(美聯社)

特斯拉首席執行官馬斯克 (Elon Musk)與加州 徹底分手並不是秘密。作為美國帶貨王,近日他表示強烈看好奧斯汀!

去年夏天,馬斯克選擇德州 奧斯汀市作為這家價值10億美元工廠的地點,該工廠將建造汽車製造商期待已久的特斯拉電動卡車。在12月,他證實了傳言,說他正在準備並從洛杉磯搬到德州。

在最近播出的「Joe Rogan體驗」播客的一次採訪中,馬斯克說,他認為奧斯汀除了承辦他和他的新工廠外,還有巨大的潛力。

馬斯克說:「至少在50年內,它將成為美國最大的繁榮城市。」

他表示,特斯拉選擇奧斯汀作為在美國下一個工廠的地點,因為「奧斯汀有點像迷你加州。」根據馬斯克的說法,他問特斯拉在加州的團隊,對於新工廠,最佳選擇是什麽,「第一選擇是奧斯汀」。

在2020年與加州公共衛生官員發生公開爭吵之後,由於COVID-19限制暫時關閉特斯拉在加州弗里蒙特的工廠,馬斯克宣布了自己的大動作。在5月與當地官員意見分歧時發推文說:「特斯拉現在將其總部和未來計劃立即轉移到德州/內華達州。」

在4月份與投資者的電話會議中,馬斯克抨擊加州的「法西斯主義」收容所措施,並說官員「強行監禁」他們家中的人。

德州寬鬆的政府法規,加上沒有州所得稅,成為馬斯克此舉的誘因。但這位億萬富翁表示,西海岸人向奧斯汀轉移的浪潮,應注意不要過多改變城市。馬斯克在一場採訪中說:「我認為我們確實需要確保……從加州移居到其他城市的人們,不要無意中帶來導致他們遷居的問題。」

由於新冠疫情迫使許多人遠程工作,越來越多的商業領袖和公司已經從矽谷等傳統樞紐遷至德州。2021年已有12家企業將總部遷至奧斯汀地區。

Joe Lonsdale的風投公司8VC將總部從舊金山搬到了奧斯汀。雖然這一舉措是在去年11月宣布的,但據消息,在該公司的首席執行官oe Lonsdale的帶領下,該公司已在 1221 South Congress Ave占據了1萬平方英尺的辦公空間。

Eleiko:生產健身設備的Eleiko公司,將其總部從芝加哥搬到奧斯汀。該公司在奧斯汀南部租用了超過5.2萬平方英尺的空間,用於辦公,配送。截至2月初,該公司在奧斯汀的員工約有12人。

ZP Better Together LLC:根據1月28日的一份聲明,軟件製造商ZP Better Together LLC(又名ZP)從加州羅克林(Rocklin)搬到奧斯汀,旗下還有ZVRS和Purple Communications。ZP的公司為聾人或有聽力障礙的人提供視頻中的技術和口譯服務,使人們可以通過口譯員進行實時交流。該公司在奧斯汀西北部的一個辦公園區租用了2.4萬平方英尺的面積,員工人數約為150名,包括新員工和從加州搬遷過來的員工。

QSAM Biosciences Inc:是一家開發癌症治療的生物技術公司,該公司於1月28日宣布將把總部從佛羅里達州棕櫚灘遷至奧斯汀。

Alpha Paw LLC:是一家銷售狗床和狗車安全座椅等寵物用品的公司,該公司旗下的Victor's dog Cookies部門從拉斯維加斯遷到奧斯汀。Ramon van Meer是Alpha Paw的首席執行官,他的小兒子Victor是Victor 's dogggy Cookies的創始人、首席執行官。雖然他們的公司總部設在內華達州,但他們從舊金山搬到了奧斯汀。Ramon於一月份估計,今年將招聘約12人。

Sentry Kiosk Inc:該公司生產自動機器,可以通過檢查和測量體溫來幫助防止COVID-19在工作場所的傳播。總部將從明尼蘇達州遷到德州,截至今年1月,有十多名員工離開了奧斯汀,預計今年將再招聘大約20至30名員工。

Precision Global Consulting Ltd:是一家幫助公司處理合同,為有意招聘的員工提供記錄的公司。該公司從紐約搬到奧斯汀,該公司在一月份表示,在奧斯汀的領導團隊有四名成員,包括創始人兼首席執行長Adam Coleman。該公司在紐約有設立運營中心,在美國其他地方,加拿大以及歐洲都有團隊。Coleman稱,很明顯,將總部遷到奧斯汀是正確的戰略決定,將為我們眾多服務的企業,客戶和員工帶來長期的積極利益。

Ametrine Inc:是一家為軍隊生產迷彩服的公司,總部從馬里蘭州遷過來。該公司預計在位於900 E. Old Settlers Blvd的設施上投資300萬美元。將在Round Rock創造了140個工作崗位,平均工資7.5萬美元。

Digital Realty Trust Inc:是一家房地產投資信托公司,提供數據中心解決方案,該公司成立於2004年,其總部從舊金山遷到奧斯汀。該公司在MetCenter商務園區有大片空地,公司管理人員說,他們已經在5707 Southwest Parkway租了一塊地方作為公司辦公室,靠近MoPac高速公路和美國290號高速公路。該公司首席執行官 A. William Stein和一個高管團隊已經搬到了奧斯汀。Stein稱,生活成本較低,人才豐富,商業友好幫助德州成為商業活動和技術增長的中心。我們有信心德州將滿足我們的日益增長的需求。

Loop Insurance:是一家提供新型汽車保險的科技公司,總部從華盛頓搬到奧斯汀。該公司還完成了由舊金山風險投資公司Freestyle VC牽頭的325萬美元融資。

Truelytics:是一家為財富管理人員製作軟件的公司,從波士頓搬到了奧斯汀。其首席執行官Jeremi Karnell在一月表示,為了加強銷售,該公司此次搬遷,以利用奧斯汀豐富熟練的技術以及負擔得起的勞動力。

Amazing Magnets LLC:是一家磁鐵製造商和分銷商,總部從加州安那罕搬遷奧斯汀北部的郊區。計劃投資550萬美元在Round Rock建立新的總部和生產設施。新設施將包括辦公室和倉庫空間,劇院空間,預計在8月底完工。到今年年底,該公司預計將在Round Rock擁有25名員工,並計劃在2022年將員工人數增加一倍。目前大部分員工都搬到德州。

