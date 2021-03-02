離開賭城前最後一把 女子拉中30萬

德州女子在拉斯維加斯麥卡倫國際機場贏得大獎。(McCarran Airport推特)

達拉斯西北郊區的花塚市(Flower Mound) ，一名女子在拉斯維加斯度假完畢後，登機之前在機場 玩吃角子老虎竟然贏到30萬2334元，她中獎那一刻的視頻在網路上瘋傳。

賭城 的麥卡倫國際機場(McCarran International Airport)於2月25日在推特帳戶上放了一段視頻，記錄前一天發生的「大事」：在B航廈(Concourse B)的候機室，一名金髮的中年女子面對一台「幸運輪」(Wheel of Fortune) 吃角子老虎機(slot machine) ，她先是愣了幾秒鐘，然後歡欣雀躍，一面喊叫一面鼓掌，機場裡的旅客見狀過來看發生了什麼事，原來她中了頭獎(jack pot) ，當晚賭城的WFAA電視台播報了這條新聞。

在另外一張照片中，那名女子用食指指著老虎機上的獎金數字：302,334.86。這位幸運中獎的人不願公布自己的全名，只說是「Megan H.」，從疫情 爆發至今賭城經濟蒙受重創，賭城旅遊局自然把這件新聞大肆宣揚，希望吸引全國各地民眾前往旅遊，這段視頻幾天之內就得到260萬次點閱。

麥卡倫國際機場與其他機場最大的不同，是機場裡一共有數百台吃角子老虎，搭機旅客在等候班機的時候還可以再賭幾把，希望把先前輸掉的錢贏回一些。機場官員指出，自從機場裝設吃角子老虎以來，發出的獎金已經快要到達400萬元，其中最大的一筆是87萬3000元，那是去年7月被一名來自加州的賭客贏走。

由於疫情漸趨緩和，從2月15日起，賭城的賭場容量已從25%升高到35%，預期在3月15日會更進一步提升到50%。MGM渡假酒店集團(MGM Resorts)已在上月中旬宣布，旗下的MGM、Mandalay Bay和Mirage resorts，從3月3日起恢復每周營業七天，每天24小時開放。