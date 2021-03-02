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邊境開始接收庇護申請 保守派不滿

艾爾帕索訊
美墨入境關口開始接受申請庇護者進入。( 美國海關邊境保護局)
美墨入境關口開始接受申請庇護者進入。( 美國海關邊境保護局)

艾爾帕索入境關口上周開始接收滯留墨西哥的庇護申請人入境，拜登政府門戶開放的移民政策，令多數共和黨員與保守派人士不滿。

最近公布的蓋洛普民調(Gallop Polls)指出，多數美國人民反對非法移民(illegal immigration) ，他們同意增加邊界巡邏的經費，並提升美墨邊界的安全措施，但不是用築牆的方式。兩年前川普政府開始施行政治庇護申請人必須在墨西哥境內等候聽證的「移民保護政策」MPP(Migrant Protection Portocol)，到目前已累積了2萬5000名申請人。許多難民營生活條件極差，引起聯合國與人道組織的關切。

拜登上任後宣布要逐步讓這些庇護申請人入境等候聽證，根據洛杉磯時報的報導，第一批25人於2月19日從墨西哥的蒂華納(Tijuana) ，經由聖依西卓(San Ysidro)關口進入聖地牙哥縣，由聯邦移民單位安排暫住的地方，然後把他們送到親友的家中。這25人在18日接受聯合國國際移民組織UN-IOM(UN International Organization for Migration)檢測，確保他們都不是新冠的帶原者。

接著在26日，第二個關口開始接收庇護申請人，有一批難民從墨西哥的馬塔莫洛斯(Matamoros)進入德州的布朗士維爾(Brownsville)。德州最西端的艾爾帕索是第三個開放的接收關口，26日那天也有一批難民從墨西哥的華瑞茲市(Juarez)進入美國。

UN-IO已開放一個網站，讓滯留者申請優先入境，網路申請表填妥後，美國移民單位會用電話連繫，如果申請人的情況確實危殆，會獲得優先入境的待遇，盡早安排入關日期。許多共和黨員和保守人士對這項措施異常憤恨，他們認為此舉將給墨西哥與中南美洲的人士招手，讓他們再度大舉偷渡進入美國，邊界形同虛設的情況又會重演。

非法移民 墨西哥 美國

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