第一銀行 德州首家分行開幕

第一銀行休士頓分行所有員工與來訪的賓客合影。（第一銀行提供）

第一銀行北美拓點再締新猷！第一銀行前於去年獲德州 銀行局(Texas Department of Banking)核准設立休士頓 分行，成為首家取得美國 德州核准設立分行之國銀，一銀休士頓分行於2021年2月26日正式開業營運。

考量當地疫情未歇，僅邀請駐休士頓台北經文處官員蒞臨同慶。休士頓市長特納(Sylvester Turner)特地頒布2021年2月26日為「第一銀行休士頓分行日」(First Commercial Bank Houston Branch Day)，除了透過賀詞代表市政府獻上祝福，並歡迎第一銀行成為首家進駐德州的台資銀行。

該行邱月琴董事長與鄭美玲總經理更是採用錄影方式，期勉休士頓分行團隊，可以為當地經濟盡份心力，也成為台商最信任的金融合作夥伴。開業儀式簡單隆重，圓滿順利；當日適逢元宵節，賓客與分行共同歡慶月圓年豐，期許分行業績長紅。

台灣與德州經貿互動密切，許多上市櫃台資大廠於當地設有重要投資，市場發展前景良好，而休士頓更是美國石化、能源、醫療、航太中心，渠等產業鏈相關企業集結於此，與美國東西兩岸產業截然不同，深具區域特色，身為國銀首家進駐的第一銀行休士頓分行可望享有先行者優勢，藉由串聯紐約、洛杉磯兩家分行與美國子行提供在地台商與華僑一站式最優質的跨境整合金融服務。

第一銀行表示，2021年全行經營策略主軸為「跨域創新‧永續第一」為了建構永續經營的強健營運基礎與獲利體質，將以「跨域串聯」與「數位創新」作為兩大重點經營方向，在數位時代下奠定第一銀行的領先地位，打造永續經營的基磐，並持續落實「貫徹遵法思維」、「精進內控內稽」、「深化洗錢防制風險監控」及「掌握數位資安」等，作為風控遵法之管理重點，以型塑有效的公司治理架構。

第一銀行休士頓分行行址為：1201 LouisianaStreet, Suite 750, Houston, Texas77002, USA，電話：+1-713-684-8511，經理：吳炳輝。