高額電價詐欺 州檢察長提告

派克斯頓(中) 控告電力公司Griddy趁風雪中收取高額電費。( Ken Paxton推特）

CNN報導，德州 檢察長派克斯頓（Ken Paxton）1日以「虛假，誤導和欺騙性廣告和營銷手法」，對電力公司Griddy Energy和Griddy Holdings提起訴訟。他們在2月中的罕見冬季風暴 中，將鉅額電費帳單 轉嫁給客戶。

由於風暴席捲德州電網，Griddy將用戶直接與批發電力市場對接，且在能源飆漲後，也並未對客戶提出警告，導致用戶每天支付數百元，甚至數千元電費。

派克斯頓在聲明中說，Griddy誤導客戶，低估其定價方案可能出現難以置信的風險。該方案在客戶最脆弱時收取高額費用。

他在聲明中說「我將使Griddy應對這次災難風暴中負責，我的辦公室不允許以非法行為和欺騙性商業行為對待德州人。」

兩周前數百萬名德州人在罕見的冰風暴中遭遇斷電，在急凍環境中面臨無暖可用，水與食物短缺。

儘管絕大多數德州人以固定電費支付每月電價，但部分德州人還是選擇在特定時刻，通過Griddy根據當時電的現貨價格支付電費。

當發電機在風暴期間面臨需求驟增的情況，電價上漲到法定限額，Griddy在客戶的自動設定的銀行帳戶中扣取大量費用支付電價。

派克斯頓在哈里斯縣地方法院請願書中說，在風暴期間，該公司向德州承諾便宜的「批發電價」始終超過傳統能源成本，每天從德州人的帳戶中扣除數百元。

該辦公室稱，不到兩週時間內，他們收到400多起針對Griddy的消費者投訴。

除此之外，德州另一名婦女上周也對Griddy Energy也提起另一項數十億元的集體訴訟，指控該公司非法價格欺詐。她的代表律師Derek Potts 1日發表聲明，稱讚派克斯頓的訴訟文件。

Potts稱「這兩起案件已移交給哈里斯縣同一法官，我們期待與總檢察長辦公室合作，保護所有德州人。」