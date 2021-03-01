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民眾抗議ERCOT 要求對寒災負責

奧斯汀訊
約50名抗議者28日下午抗議ERCOT。（Party for Socialism and Liberation臉書）
約50名抗議者28日下午抗議ERCOT。（Party for Socialism and Liberation臉書）

約50名抗議者28日下午聚集在德州電力巨頭「德州可靠電力委員會」(ERCOT，Electric Reliability Council of Texas）位於奧斯汀（Austin）的辦公室門外抗議，要求該組織對近期因暴風雪電力中斷造成的災害負責。

ERCOT控制著德州85%的電力供應。在近日因暴風雪極端天氣，導致百萬德州居民陷於黑暗、斷電斷水及無暖氣供應的環境中。當天的抗議是由「Party for Socialism and Liberation」，「Austin Stops Evictions」等組織發起。抗議人員來到7620 Metro Center Dr. ，要求ERCOT接受公眾監管並對其造成的公眾危機進行賠償。

抗議人群要求ERCOT及220個電力公司取消在暴風雪天氣期間民眾的電力賬單，並對被電力公司過度收費的民眾進行補償。

他們還要求電力公司對因電力中斷造成損失的房屋進行資金補助，禁止ERCOT對民眾收取設施升級費用，並對這次因自然災害有親人離世的家庭進行補助，立刻開展對新能源發展的對話，敦促政府在極端天氣中設立更多庇護所。

德州 暴風雪 庇護

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