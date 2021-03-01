助休城殘疾人士 亞裔商會送暖

休士頓市長特納與所有亞裔商會義工們合影。 （記者封昌明／攝影）

休士頓 遭遇百年一遇的寒害，休士頓亞裔 商會會長喻斌27日號召近百位義工與休士頓市長特納（Sylvester Turner)、休士頓捷運 局、休士頓殘疾人協會等公益團體在大都會服務中心發放由百佳超市、Airi拉麵店、China Star、美福藥局等單位捐贈的1千份熱食及上萬片口罩，由捷運局派出的25輛殘疾人巴士送往休士頓各個需要幫助的角落。

影音來源／記者封昌明

活動發起人喻斌表示，休士頓此次遭遭百年不遇的寒害，至今仍有百萬計的民眾無水無電可用，特別是殘疾人士，他與特納市長聯絡後，確定災民需求，於是協調捷運局派出殘疾人巴士，因為只有他們最清楚需求幫助的殘疾人住在那裡，並且號召華人商家出手救援，有錢出錢有力出力，活動當天就有來自加州的龔作君捐出2千元現金及本地的蕭老師捐出1千元，華人對於社會的關心來自四面八方。

特納市長表示，他日前接陪同拜登總統走訪轄區內的食物銀行及多個救災單位，總統表示聯邦救援已在路上了，請他放心，特納也感謝喻斌所領導的亞裔商會在短短兩天內，號召這麼多的義工及物資，讓休士頓的殘疾人在這波寒害中獲得溫暖，這顯示休士頓市是一個多元化族群的社會，展現不分彼此的關懷。

喻斌說，很高興看到商會成員和休士頓社區團結在一起，為有需要的人們帶來希望。「當我看到特納市長在電視台呼籲協助時，我們所有的義工都踴躍地參與救援，這讓他很感動」！這次他們挨家挨戶地送出的「希望之包」(Package of Hope)就是盼望為無助的民眾帶來希望。

喻斌強調，亞裔商會還會繼續通過各種捐款為最近受到寒害和新冠影響的人提供各種資源，並幫助休士頓少數族裔商業團體。這些資源可以在https://asianchamber-hou.org上找到。亞裔商會在休士頓商圈已30多年。它是一個多元化的公益團體，致力於為亞裔人士提供幫助與本地主流社會的銜接，以及改善休士頓的整體經濟。