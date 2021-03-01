我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：全美確診逾2860萬 德州破265萬

加州新冠確診、死亡數再下滑 9月以來新低

助休城殘疾人士 亞裔商會送暖

記者封昌明／休士頓報導
休士頓市長特納與所有亞裔商會義工們合影。 （記者封昌明／攝影）
休士頓市長特納與所有亞裔商會義工們合影。 （記者封昌明／攝影）

休士頓遭遇百年一遇的寒害，休士頓亞裔商會會長喻斌27日號召近百位義工與休士頓市長特納（Sylvester Turner)、休士頓捷運局、休士頓殘疾人協會等公益團體在大都會服務中心發放由百佳超市、Airi拉麵店、China Star、美福藥局等單位捐贈的1千份熱食及上萬片口罩，由捷運局派出的25輛殘疾人巴士送往休士頓各個需要幫助的角落。

影音來源／記者封昌明

活動發起人喻斌表示，休士頓此次遭遭百年不遇的寒害，至今仍有百萬計的民眾無水無電可用，特別是殘疾人士，他與特納市長聯絡後，確定災民需求，於是協調捷運局派出殘疾人巴士，因為只有他們最清楚需求幫助的殘疾人住在那裡，並且號召華人商家出手救援，有錢出錢有力出力，活動當天就有來自加州的龔作君捐出2千元現金及本地的蕭老師捐出1千元，華人對於社會的關心來自四面八方。

特納市長表示，他日前接陪同拜登總統走訪轄區內的食物銀行及多個救災單位，總統表示聯邦救援已在路上了，請他放心，特納也感謝喻斌所領導的亞裔商會在短短兩天內，號召這麼多的義工及物資，讓休士頓的殘疾人在這波寒害中獲得溫暖，這顯示休士頓市是一個多元化族群的社會，展現不分彼此的關懷。

喻斌說，很高興看到商會成員和休士頓社區團結在一起，為有需要的人們帶來希望。「當我看到特納市長在電視台呼籲協助時，我們所有的義工都踴躍地參與救援，這讓他很感動」！這次他們挨家挨戶地送出的「希望之包」(Package of Hope)就是盼望為無助的民眾帶來希望。

喻斌強調，亞裔商會還會繼續通過各種捐款為最近受到寒害和新冠影響的人提供各種資源，並幫助休士頓少數族裔商業團體。這些資源可以在https://asianchamber-hou.org上找到。亞裔商會在休士頓商圈已30多年。它是一個多元化的公益團體，致力於為亞裔人士提供幫助與本地主流社會的銜接，以及改善休士頓的整體經濟。

喻斌一馬當先，帶頭做義工，為殘疾人送出熱食及口罩。（記者封昌明／攝影）
喻斌一馬當先，帶頭做義工，為殘疾人送出熱食及口罩。（記者封昌明／攝影）
休士頓亞裔商會會長喻斌(左二) 告訴特納市長(右二)華人願意提供協助救災。 （記...
休士頓亞裔商會會長喻斌(左二) 告訴特納市長(右二)華人願意提供協助救災。 （記者封昌明／攝影）

休士頓 亞裔 捷運

上一則

民眾抗議ERCOT 要求對寒災負責

下一則

新澤西水管工開車1600哩 支援德州災戶

延伸閱讀

橙縣華人商會線上就職 近百人出席

橙縣華人商會線上就職 近百人出席
拜登夫婦周五德州勘災 歐凱秀募款500萬元

拜登夫婦周五德州勘災 歐凱秀募款500萬元
噴射高達1500公尺！埃特納火山爆發照亮夜空

噴射高達1500公尺！埃特納火山爆發照亮夜空
休士頓市長：天價電費應由州府繳

休士頓市長：天價電費應由州府繳
休士頓供應飲用水 數千車輛排隊

休士頓供應飲用水 數千車輛排隊
供水系統凍損 1200萬人陷水荒

供水系統凍損 1200萬人陷水荒

熱門新聞

魚是華人的主要飲食料理種類之一。(特派員黃惠玲/攝影)

多吃魚變聰明？近2成華人體內汞超標 吃對才是關鍵

2021-02-24 11:16
德州山姆休士頓大學政治系助理教授翁履中家中天花板因水管爆裂而塌陷。圖 / 翁履中提供

世界OnAir／水管爆、天花板塌…德州華人談暴風雪噩夢

2021-02-23 17:29
一童失溫致死，德州電力相關單位遭求償一億元。(ERCOT網頁)

「停電害我11歲兒被凍死」 媽咪提告求償1億

2021-02-22 08:55
疫情大流行期間，很多窮人生活潦倒，要依靠政府的救濟食物生活；圖為在洛杉磯，食物銀行的員工在派發免費食物。(Getty Images)

上網課時啜泣 新州三年級女孩挨餓求援

2021-02-26 13:06
蒂蒙斯在情人節暴風雪中得到一對奧斯汀夫婦救助。（ Timmons臉書）

風雪結緣 送貨女被陌生屋主收容六天躲災

2021-02-23 18:24
參議員克魯茲風雪中度假，讓民主黨人撿到彈藥。(克魯茲推特)

克魯茲出國避寒享樂 民主黨意外撿到槍

2021-02-24 12:16

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
憂日增病例在7萬徘徊！佛奇籲民眾：現有疫苗擇一接種

憂日增病例在7萬徘徊！佛奇籲民眾：現有疫苗擇一接種
兩亞裔男入室搶劫紐約法拉盛民宅 槍指受害女頭部

兩亞裔男入室搶劫紐約法拉盛民宅 槍指受害女頭部

健檢常忽略腦血管檢查 醫：50歲以上民眾要做

健檢常忽略腦血管檢查 醫：50歲以上民眾要做
川普重返舞台 否認建新黨 暗示再選「將3度擊敗他們」

川普重返舞台 否認建新黨 暗示再選「將3度擊敗他們」
小虎隊「合體」催淚 陳志朋瘦成A4腰驚呆蘇有朋

小虎隊「合體」催淚 陳志朋瘦成A4腰驚呆蘇有朋