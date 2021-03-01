新澤西水管工開車1600哩 支援德州災戶

來自新澤西州的管路工人開車到德州提供協助。（FOX26）

自2月中罕見致命的冬季風暴 癱瘓德州 以來，德州成千上萬的房屋在風暴過後兩周仍沒有自來水。然而「患難中見真情」，部分遠在1600哩外的外州水管工，長途跋涉來到德州，只為儘速協助他們回到生活正軌。

FOX26電視台報導，聽聞許多德州人，至今找不到水管工人到他們家整修管線，來自新澤西州 的米切爾管路與暖氣系統公司（Mitchell's Plumbing & Heating）工人Isaiah Pinnock和老闆米切爾（Andrew Mitchell）一周前，從新澤西州開了輛裝滿管線、水管與工具的皮卡車直駛德州，幫助有需要者。

「新澤西州與德州距離約1600哩，開車近25小時」米切爾說，雖然許多房屋的屋外破損並不明顯，但房屋的「內傷」卻無處不在。

「這是場無聲的破壞」他說，「很多完好的房屋內部，主人已超過兩周無水可用。」

抵達休士頓一周以來，他們每天幫助至少十戶人家。糖城(Sugar Land)客戶對他們表達深切感謝，「德州所有水管工人都分身乏術，你們卻拯救了我。」

Pinnock說，他們有時會免費幫助客人，當一些受損情況較小時，他們也會透過電話視頻提供建議。

他們計畫未來幾天繼續在德州提供協助，之後開車回家。