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加州新冠確診、死亡數再下滑 9月以來新低

德州冰風暴後 恐致疫情升溫

編譯組／綜合報導
休士頓會議中心提供避寒民眾物資。(會議中心推特)
休士頓會議中心提供避寒民眾物資。(會議中心推特)

2月中的德州罕見冰風暴，恐導致新冠肺炎疫情升溫。紐約時報報導，部分專家指出，因冰風暴席捲，德州數百人被迫擠在房屋、汽車或庇護所中尋求溫暖，此情況恐導致新冠肺炎病例增加。

這場毀滅性冰風暴摧毀德州電網，使該州歷史低溫中，數百萬人無電可用，無暖可取。許多人在雜貨店和食品配送場排隊等待水和食物，在避寒中心過夜，斷電，家中管道破裂情況下，他們不得不求救親友家。

在風暴期間，德州新冠肺炎病例急遽下降一周，之後一周又急遽上升。

目前尚不清楚有多少人因風暴流離失所，但來自各城市報告表明，德州成千上萬人恐仍被迫尋找住處。

在福和市（Fort Worth），許多人躲到會議中心避寒。德州論壇報報導，達拉斯一個會議中心容納約650人，休士頓一個避寒中心有800人，奧斯汀緊急避難所則有500人。較小的城市如Del Rio也有近40人在避寒中心。

達拉斯德州大學公共衛生學院流行病學家Katelyn Jetelina說，新冠肺炎可能發生超級傳播事件，或變得更易傳播，人們長時間聚集在室內，令人擔憂。

但疫情也可能翻轉，因停班停課，數百萬人留在家中。她指出，數據報告的滯後性，現在下結論為時過早，至少要再過一周才能了解風暴對疫情的影響。但她也認為，直到那時，也很難確認疫情與風暴是否存在關聯性。

目前德州每日平均病例已恢復至風暴前水平，約為1月分的一半左右。美國目前每日平均病例徘徊在7萬左右，遠低於上個月的25萬高峰期。

休士頓會議中心成為避寒所，恐增加避難者感染新冠風險。(會議中心推特)
休士頓會議中心成為避寒所，恐增加避難者感染新冠風險。(會議中心推特)

德州 風暴 疫情

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