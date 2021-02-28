DFW機場起飛美國航空 爆歧視打鬥事件

達拉斯晨報報導，一架從達拉斯福和市國際機場 （DFW機場）起飛的美國 航空（American Airline）班機上，24日（周三）發生因種族歧視造成的打鬥事件，相關單位逮捕兩名婦女，該航班也因該起事件，緊急轉降於鳳凰城。

該事件發生於當天下午，從達拉斯福和市國際機場飛往洛杉磯 的美國航空776航班上。

根據鳳凰城警方，目擊者指出兩名婦女在飛機上用他們族裔的語言交談時，一名男子要求他們停下來。

警方在一分聲明中說，其中一位約30歲婦女Kelly Pichardo「稱感到不安，且對要求停止她使用方言的男乘客吐口水。」

警方稱，當該名男子拿起手機準備將兩名婦女錄影存證時，另一位婦女，29歲的Leeza Rodriguez打了該男子的手，試圖阻止他。

航班緊急降落於鳳凰城Sky Harbor國際機場，警方逮捕這兩名婦女。

兩人均面臨行為不檢的指控，Pichardo同時面臨毆打指控。航班隨後繼續飛往洛杉磯，較預定時間晚兩個小時抵達。

美國航空在一分書面聲明中指出，兩名婦女行為「令人不安且無法接受，已被列為該公司禁飛名單。」