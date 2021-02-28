聖安東尼奧國內航班促銷 29元起跳
隨著新冠肺炎疫苗逐漸普及，民眾恢復正常生活指日可待，航空公司也推出部分廉價航班促銷。www.mysanantonio.com報導，從聖安東尼奧國際機場起飛的多家直飛班機，單程票價低至29元，最多也不超過百元，旅客可到包括洛杉磯、邁阿密等大城市旅行。
若計畫託運行李或選擇座位，特價機票通常不包含這些額外費用。
以下是這些機票價格不超過99元的航班訊息：
美國航空（American Airline）3月24日上午8時，飛往達拉斯的航班價格為50元。
邊境航空（Frontier Airline）於4月12日周一晚上9時22，從聖安東尼奧飛往丹佛（Denver）的單程票價為29元。
若想飛到墨西哥第二大城市瓜達拉哈拉（Guadalajara），可搭乘墨西哥廉價航空Volaris於8月25日（周三）下午12時49分起飛的航班，單程價格71元。
而聯合航空（United Airline）3月24日上午7時24分飛往休士頓的航班，可以78元購得。
3月20日上午7時，從聖安東尼奧國際機場起飛至洛杉磯的航班，票價為99元。
美國航空於3月24日上午7時09分起飛前往邁阿密的航班票價為84元。
5月21日（周五）搭乘太陽城航空（Sun Country Airline），傍晚6時40分飛往明尼亞波里斯-聖保羅（Minneapolis-Saint Paul）進入雙城（Twin Cities）的票價為78元，晚間9時24分降落。
而邊境航空於3月17日晚間8時11分，由聖安東尼奧直飛奧蘭多（Orlando）的機票為60元。
上一則
DFW機場起飛美國航空 爆歧視打鬥事件
下一則
FB留言