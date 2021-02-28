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聖安東尼奧國內航班促銷 29元起跳

編譯組／綜合報導
隨著疫苗逐漸普及，部分航空公司推出由聖安東尼奧起飛的連假航班，飛往各大城市。圖為洛杉磯。（Getty Images）
隨著疫苗逐漸普及，部分航空公司推出由聖安東尼奧起飛的連假航班，飛往各大城市。圖為洛杉磯。（Getty Images）

隨著新冠肺炎疫苗逐漸普及，民眾恢復正常生活指日可待，航空公司也推出部分廉價航班促銷。www.mysanantonio.com報導，從聖安東尼奧國際機場起飛的多家直飛班機，單程票價低至29元，最多也不超過百元，旅客可到包括洛杉磯、邁阿密等大城市旅行。

若計畫託運行李或選擇座位，特價機票通常不包含這些額外費用。

以下是這些機票價格不超過99元的航班訊息：

美國航空（American Airline）3月24日上午8時，飛往達拉斯的航班價格為50元。

邊境航空（Frontier Airline）於4月12日周一晚上9時22，從聖安東尼奧飛往丹佛（Denver）的單程票價為29元。

若想飛到墨西哥第二大城市瓜達拉哈拉（Guadalajara），可搭乘墨西哥廉價航空Volaris於8月25日（周三）下午12時49分起飛的航班，單程價格71元。

而聯合航空（United Airline）3月24日上午7時24分飛往休士頓的航班，可以78元購得。

3月20日上午7時，從聖安東尼奧國際機場起飛至洛杉磯的航班，票價為99元。

美國航空於3月24日上午7時09分起飛前往邁阿密的航班票價為84元。

5月21日（周五）搭乘太陽城航空（Sun Country Airline），傍晚6時40分飛往明尼亞波里斯-聖保羅（Minneapolis-Saint Paul）進入雙城（Twin Cities）的票價為78元，晚間9時24分降落。

而邊境航空於3月17日晚間8時11分，由聖安東尼奧直飛奧蘭多（Orlando）的機票為60元。

邊境 美國 墨西哥

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