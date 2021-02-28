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拜登上任後 卡車走私移民激增

編譯組／綜合報導

www.mysanantonio.com報導，根據特快新聞（Express-News）審查的法庭紀錄顯示，在新任總統拜登（Joe Biden）就職後的一個月中，走私移民問題日益嚴重。

報導指出，近幾個月來，德州南部的走私移民案件急劇增加，自去年10月以來，邊境巡邏部門尋獲的走私案件，與去年相比增加160%。

在聖安東尼奧，一名自稱被困在卡車中的移民（據稱車內多達80人）撥打911電話後，相關單位在2月初在聖安東尼奧與其周邊地區開始搜尋卡車走私移民案件。

上周貝爾縣（Bexar County）警局辦公室接獲另一起類似案件報案，這次是有關另一輛載有走私移民的拖車。

當冬季風暴開始時，相關單位最終發現該輛車，裡面有150名走私非法移民

聖安東尼奧市一直是走私者門戶之一，這些走私者近距離的將數百名非法移民從邊境城市運往德州較大城市，如達拉斯或休士頓，這些移民最初來自巴西、墨西哥、瓜地馬拉、薩爾瓦多和宏都拉斯等。來自拉雷多（Laredo）的無證移民走私案與去年相比，也增加160%。

2月初，墨西哥總統羅培茲歐布拉多（Andres Manuel Lopez Obrador）表示，因為拜登上任，讓許多移民錯誤的認為「通向美國大門是敞開的」。

他告訴美聯社「我們的人民應掌握這些訊息，以免被人口販子迷惑。」隨著走私活動繼續增加，整個德州，尤其是聖安東尼奧，預期恐出現更多移民走私逮捕、拘留案件。

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