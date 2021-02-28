達福台商會捐2.5萬元 賑濟災民

達福台商會的善舉獲得主流媒體青睞，派出攝影團隊採訪。 （達福台商會提供）

達拉斯遭遇百年來的大暴雪，造成許多地區的房屋嚴重損壞，達拉斯宣布為災區，有很多房子水管破裂，水淹到家裡，更有許多人好幾天都沒電、沒暖氣沒法煮飯，在嚴寒的低溫 下渡過。達福台商會特別捐贈2萬5000元給達拉斯市政府，提供賑災之用，達拉斯市長Eric Johnson親自接受，。

駐休士頓台北經濟文化辦事處處長羅復文陪同達福台商會會長方芸芸及前任會長陳文珊、黄金森、羅玉昭、李庭槐、曹明宗、洪德源、谷祖光醫師、谷任曼莉、曹利娜、陳世修、鍾開瑞、王嘉玲等共同出席捐款儀式。

此次善舉的發起人北美洲台灣 商會聯合總會北美名譽總會長╱國策顧問楊信、世界總會名譽會長黃金森等共同決定發起愛心捐贈，聯同達福台灣商會各個理事在達福主席谷祖光及名譽會長陳文珊、會長方芸芸推動下；北美台商總會及達福台商會發輝人飢己飢的精神，除了捐贈了將近千份的便當給多處收容中心外，更在2月25日由達福台商會幾位名譽會長、會長和副會長將理事們捐款其中的2萬5,000美元 捐給達拉斯市長賑災基金專戶The Mayor's Disaster Relief Fund，達拉斯市長Eric Johnson親自接受，主流媒體記者們都來採訪，許多家電視台也在新聞節目中報導。