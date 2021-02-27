寒災損生態 賞鳥垂釣受影響

大寒流導致德州許多魚類凍死。（德州野生動物廳）

大寒流帶給德州 居民的災難已見分曉，但是官方對野生動物所受到的打擊還不太清楚，初步災情普查指出，今年開春以後賞鳥人與釣魚 客可能會相當失望。

查維斯保育協會(Travis Audubon Society)的珍提爾曼(Jane Tillman)接受維多莉亞宣揚報(Victoria Advocate)採訪時指出，上周的大寒流持續好幾天氣溫嚴寒，比較不耐寒的鳥類有許多被凍死，但即使是耐寒的鳥類也受損慘重，因為很厚的冰雪把牠們的食物掩蓋住，讓牠們無法取得營養，水源凍結讓牠們無法攝取水分。她指出，雖然已經大概知道死亡的情況很普遍，但比較確切的數字要到5、6月進行年度實地勘察估算之後才會知道。

珍提爾曼表示，冬季還有幾個星期才結束，所以可能還會有寒流來襲，居民可以用以下的方法來幫助鳥類度過難關，用容器裝食物和水，放置在不會被冰雪蓋住的地方，如果氣溫降到冰點以下，應該經常換上比較暖的水。另外，可以用樹枝和乾草做簡單的結構，讓鳥兒可以躲在裡面避寒。

另外，還有許多魚因為耐不住嚴寒喪命，譬如蓋文斯頓灣區 的普林果湖(Pringle Lake) ，大寒流時許多很大的紅魚(red fish)肚皮朝天浮在水面上，景觀相當駭人。德州漁獵局在初步查核後，指出釣魚客喜歡釣的食用魚類，有幾種大批死亡，包括斑點海鱒魚(spotted seatrout) 、紅鼓魚(red drum) 、羊頭魚(sheepshead) 、灰鯛魚(grey snapper) 、塔彭魚(tarpon)。

生態專家指出，深海底部的水，溫度比較恆定，大寒流來的時候表面的溫度可能降低很多，但是魚類可以潛到深處保命，但是德州沿岸的海灣地區水比較淺，往外海的途徑也受到陸地限制，因此大寒流會造成相當的損害，而且需要許多年才會恢復到正常的水平，譬如1980年代的三次大寒流，對魚類數量造成很長遠的衝擊。