我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1.9兆紓困案 眾院219：212通過

吳孟達病危 醫通知家人到場…好友：已在準備後事

寒災損生態 賞鳥垂釣受影響

休士頓訊
大寒流導致德州許多魚類凍死。（德州野生動物廳）
大寒流導致德州許多魚類凍死。（德州野生動物廳）

大寒流帶給德州居民的災難已見分曉，但是官方對野生動物所受到的打擊還不太清楚，初步災情普查指出，今年開春以後賞鳥人與釣魚客可能會相當失望。

查維斯保育協會(Travis Audubon Society)的珍提爾曼(Jane Tillman)接受維多莉亞宣揚報(Victoria Advocate)採訪時指出，上周的大寒流持續好幾天氣溫嚴寒，比較不耐寒的鳥類有許多被凍死，但即使是耐寒的鳥類也受損慘重，因為很厚的冰雪把牠們的食物掩蓋住，讓牠們無法取得營養，水源凍結讓牠們無法攝取水分。她指出，雖然已經大概知道死亡的情況很普遍，但比較確切的數字要到5、6月進行年度實地勘察估算之後才會知道。

珍提爾曼表示，冬季還有幾個星期才結束，所以可能還會有寒流來襲，居民可以用以下的方法來幫助鳥類度過難關，用容器裝食物和水，放置在不會被冰雪蓋住的地方，如果氣溫降到冰點以下，應該經常換上比較暖的水。另外，可以用樹枝和乾草做簡單的結構，讓鳥兒可以躲在裡面避寒。

另外，還有許多魚因為耐不住嚴寒喪命，譬如蓋文斯頓灣區的普林果湖(Pringle Lake) ，大寒流時許多很大的紅魚(red fish)肚皮朝天浮在水面上，景觀相當駭人。德州漁獵局在初步查核後，指出釣魚客喜歡釣的食用魚類，有幾種大批死亡，包括斑點海鱒魚(spotted seatrout) 、紅鼓魚(red drum) 、羊頭魚(sheepshead) 、灰鯛魚(grey snapper) 、塔彭魚(tarpon)。

生態專家指出，深海底部的水，溫度比較恆定，大寒流來的時候表面的溫度可能降低很多，但是魚類可以潛到深處保命，但是德州沿岸的海灣地區水比較淺，往外海的途徑也受到陸地限制，因此大寒流會造成相當的損害，而且需要許多年才會恢復到正常的水平，譬如1980年代的三次大寒流，對魚類數量造成很長遠的衝擊。

德州 釣魚 灣區

上一則

1800劑秒殺 接種不公惹民怨

下一則

冰風暴釀大斷電 凸顯管制亂象

延伸閱讀

拜登赴德州看災情 雜音不小

拜登赴德州看災情 雜音不小
疫情間禁止逐出房客 CDC被德州判違憲

疫情間禁止逐出房客 CDC被德州判違憲
德州寒災 網紅募善款

德州寒災 網紅募善款
極端寒流過後 德州鑽油業者已恢復80%產能

極端寒流過後 德州鑽油業者已恢復80%產能
寒流發威 靜脈曲張者最好別泡湯

寒流發威 靜脈曲張者最好別泡湯
陳柏霖張榕容扮鬼 折腰遇寒流…好玩又好累

陳柏霖張榕容扮鬼 折腰遇寒流…好玩又好累

熱門新聞

魚是華人的主要飲食料理種類之一。(特派員黃惠玲/攝影)

多吃魚變聰明？近2成華人體內汞超標 吃對才是關鍵

2021-02-24 11:16
一童失溫致死，德州電力相關單位遭求償一億元。(ERCOT網頁)

「停電害我11歲兒被凍死」 媽咪提告求償1億

2021-02-22 08:55
德州山姆休士頓大學政治系助理教授翁履中家中天花板因水管爆裂而塌陷。圖 / 翁履中提供

世界OnAir／水管爆、天花板塌…德州華人談暴風雪噩夢

2021-02-23 17:29
工程人員正在恢復受損的電力設施。（美聯社）

德州居民沒電傷身 有電傷荷包

2021-02-20 15:02
新州民眾排隊等待接種新冠疫苗。(美聯社)

第二劑疫苗副作用明顯 專家建議提前請病假

2021-02-18 14:17
疫情大流行期間，很多窮人生活潦倒，要依靠政府的救濟食物生活；圖為在洛杉磯，食物銀行的員工在派發免費食物。(Getty Images)

上網課時啜泣 新州三年級女孩挨餓求援

2021-02-26 13:06

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
吳孟達病危 醫通知家人到場…好友：已在準備後事

吳孟達病危 醫通知家人到場…好友：已在準備後事
情趣用品掉海裡？女子潛水遇「陰莖魚」 網友見照歪樓

情趣用品掉海裡？女子潛水遇「陰莖魚」 網友見照歪樓
賀錦麗：打第2劑疫苗後 曾出現輕微副作用

賀錦麗：打第2劑疫苗後 曾出現輕微副作用
輸入郵遞區號 CDC網站幫你找新冠疫苗

輸入郵遞區號 CDC網站幫你找新冠疫苗
他與裸女視訊被提離婚 劇情逆轉…意外得知兒非親生

他與裸女視訊被提離婚 劇情逆轉…意外得知兒非親生