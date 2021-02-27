冰風暴釀大斷電 凸顯管制亂象

德州鐵路委員會主席克拉迪克（右下，紅衣者），在德州眾議會聽證時表示，她不知道誰該為德州電力中斷負責。（KXAN）

德州 的電力雖然90%都是由ERCOT（電力可靠委員會）供應，但是公用事業委員會（PUC）與鐵路委員會（Texas Railroad Commission）卻都能對ERCOT指手畫腳。一般狀況下問題還不大，但是碰到2011年或前兩周的強烈風暴 時，人人有權但卻沒人要管所產生的大斷電，就成為嚴重問題。

能夠管理電力供應的，除了公用事業委員會外，還有負責德州能源產業的鐵路委員會。但是鐵委會主席克拉迪克（Christi Craddick）26日卻在眾議會的斷電聯席聽證會中坦承，她在冰風暴來襲之前，從未和ERCOT通過電話，「我甚至不知道誰該打給ERCOT」，提醒它們做好防寒措施。

不過，克拉迪克說，她在風暴之前與之後都有和公用事業委員會保持聯絡。KXAN報導，理論上，PUC才是ERCOT的主管單位，但是ERCOT因為發電設備，包括天然氣提取裝置的故障，導致數百萬德州民眾在極地風暴期間無電可用。

在參眾兩會為期兩天的聽證會中，許多委員都擔心ERCOT、PUC與鐵委會之間溝通不良的問題，並提議應該成立能源供應的統一監管單位，以解決德州現有的多頭馬車問題。但事實上，早在2011年的冬季風暴後，就有議員提出合併PUC與鐵委會的法案，但最後無法通過。

KXAN報導，州長艾伯特在斷電事件後，嚴厲批評ERCOT，但對他自己提名成立的PUC卻輕輕放下。奧斯汀選出、民主黨籍的眾議員 Donna Howard就說，現有體制完全無法解決供電問題，更別提極端天候下民眾還能有電可用。