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德州寒災 網紅募善款

奧斯汀訊
德州大學奧斯汀分校學生在大寒流災難中發起互助。（奧斯汀德大網頁）
德州大學奧斯汀分校學生在大寒流災難中發起互助。（奧斯汀德大網頁）

在上周的大寒流災難中，許多網路紅人利用他們的社會影響力，幫助陷於困苦中的人，社區民眾慷慨解囊的熱情，更讓人深深覺得世上還是好人居多。

德州論壇報報導，德州大學奧斯汀分校的22歲女生莎曼沙邁爾斯(Samantha Miles)在她所住的宿舍裡擔任助理，經常為住校同學排難解紛，她既有熱情又有能力，在推特上有許多跟隨者。大寒流襲至德州以後，她在網路上看到許多要求幫助的發文，有人因為停電沒有暖氣，請求善心人士收留一段時間，有些人沒東西吃，大風雪之中即使冒險出門，也沒有地方可以買到食物，他們請求支援食物飲水。

她提出「熱燕麥片」(hot oatmeal)的理念，得到許多同學贊助，有能力的人煮出燕麥片，然後送去給飢寒交迫的宿舍同學。接著她設計出一份谷歌表單(Google Form)放在網路上供大家使用，有需要的人在表單左半部填進自己需要的幫助，如果能提供某項協助的人，就在表單右半邊填進自己的資訊，供需相抵後那個項目就從表單上清掉，讓表單盡量簡單易讀。

他們還使用Venmo應用程式來募款，才一天的時間就籌到了1萬2000元，並且可以從帳戶中，直接把錢轉到有需要人士的帳戶中，形成了一個快捷的互助網路(mutual aid network) ，沒有社交網路的年代，這樣的效率是不可能達成。

報導指出，在這波天災中德州人至少捐出了數百萬元幫助別人，奧斯汀互助會(Austin Mutual Aid)就是貢獻者之一，這個組織是去年3月為了應付疫情而成立的，在大寒流的一周之中，他們募到了數十萬元的善款，替許多有急難的人解決了眼前的問題。

休士頓大學講師卡拉布雷利(Carla Brailey)指出，互助會跟傳統的慈善方式不同，從前是富人捐錢濟助窮人，但互助會是互相的，是工作階層的人互相扶持，有能力的時候幫助別人，有需要的時候要求幫助，而因為社交網路的廣闊，供需之間很容易取得連結。

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