男孩受困冰湖 少女偕祖父救援

11歲的男孩（右）困在冰凍的池塘中，Thomas的祖父趕到現場及時救援。（Caitlyn Thomas視頻截圖）

一名德州 少女日前在遛狗時，驚見一名11歲男孩困在冰凍的池塘中。最終呼叫援助後，將男孩救出。

18歲的Caitlyn Thomas上周三在Jefferson遛狗時，發現一個男孩似乎被困在冰凍的池塘中。KTAL電視台報導，Thomas說她當時呼喚這個男孩，但男孩沒有回應，「他只是看著我，樣子很可怕」。Thomas一開始去敲周圍鄰居的門，但無人回應，她撥打了911，但又很難向當局描述他們的位置。她知道男孩的時間已經不多了，所以打電話給祖父。居住在僅一個街區之外的祖父Randy Thomas，迅速到現場及時救援。

在發佈到臉書 上的視頻中，看到祖父Thomas只穿著一件T恤和牛仔褲，深浸在冰冷的水中。最初，他試圖讓男孩抓住綁在卡車上的繩子將他拖出，但很明顯男孩已經無法移動手臂。在其他趕過來的人幫助下，男孩最終被安全地拉出池塘。

Caitlyn Thomas在視頻旁寫道，「好吧，不是每天都能挽救一條命。請繼續為這個小男孩祈禱，我不知道他在那裡待了多久」。祖父Thomas告訴KTAL，他為孫女感到驕傲。

Marion縣警辦公室聲明中說，他們於下午2時27分左右接到電話，警局、德州公園和野生動物官員以及急救人員均作出回應。「到達後，發現少年已與他的母親一起居住在一個住所中。該少年被鄰居從池塘中救回。第一馳援者做出努力，為少年取暖，直到救護車趕到現場並接手照顧」，警長表示「那位少女迅速思考和鄰居的幫助，使少年免受進一步傷害」。