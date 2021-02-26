大休士頓地區 推1.59億房租紓困

哈里斯縣、休士頓市聯手提供1.59億元房租補助。（FOX 26）

繳不出房租、面臨驅趕壓力的房客可以暫時鬆口氣了。哈里斯縣與休士頓 市聯手推出1億5900萬元房租補助，而且可以回溯十個月，去年3月之後欠繳的房租可代償，不過房客申請日期只到2月底。另外，德州 州長艾柏特也宣布13億元「德州房租紓困方案」（Texas Rent Relief Program），協助經濟困難的家庭免於被驅趕的命運。

但是，不論哈里斯縣與休士頓市的「緊急房租協助方案」（Emergency Rental Assistance Program）或德州的房租紓困方案，申請者都必須符合一定資格，即家戶所得必須低於聯邦住宅與都市發展部（HUD）區域中位數的80%。另外，家戶所得低於本地中等收入（AMI）50%、家中一人以上無業超過90天者，還可優先入選，其他的申請案則隨機抽選，因此先申請不代表就會先入選。

申請哈里斯縣與休士頓市補助的房東 與租客，可到HoustonHarrisHelp.org提交申請，並附上證明文件；房東隨時可以提案，租戶則在2月底前都可申請。申請德州補助者，則可上TexasRentRelief.com或撥打1-833-9TX-RENT。原則上，補助款會直接撥給房東，但如果房東沒有提出申請，則房客可以領到補助。

哈里斯縣與休士頓市補助方案，除了可以追溯到去年3月就欠繳的房租，最多可以代繳十個月，並還能預繳兩個月的房租，讓租客不必擔心被趕出門。另外，與之前方案不同之處在於，新的方案還能代繳逾期水電費。同時，為了讓房東更願意接受，新案還允許房東，不必簽署不驅趕房客的切結書，也不必為欠繳房租打折。