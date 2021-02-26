奧斯汀德州大學 明年取消SAT

奧斯汀德州大學一景。（UT-Austin）

奧斯汀德州 大學（UT Austin）宣布，由於新冠疫情使得學生難以接受SAT 或ACT 考試，因此該校2022學年的入學申請將不再要求檢附SAT或ACT成績。校方表示，暫停措施的繼續實施將讓因為新冠無法參加考試的學生免於受到負面影響。

多間常春藤盟校已經宣布，2022學年的入學將採test-optional（可考可不考）。加州大學系統更在去年就宣布逐步放棄SAT、ACT成績。德州的St. Edward's University也計畫永久放棄ACT、SAT成績。奧斯汀德大只是最新加入的學校之一。

只是奧斯汀德大與萊斯大學（Rice University）、休士頓大學系統（University of Houston System）、貝勒大學（Baylor University）、德州農工大學（Texas A&M University）一樣，都只是「暫停」採用ACT、SAT成績，2023學年是否比照還待決定。

德州農工大學、德州理工大學（Texas Tech University）、德州基督教大學（Texas Christian University）、南方衛理大學（Southern Methodist University）­去年就已經因為疫情，宣布2021年不採ACT、SAT成績。

Test-optional近年來已經成為大學入學的爭論焦點之一。支持者認為標準化考試無法反映學生真正潛能，更認為疫情只是加快讓學校認學測的不可靠；但是支持維持學測的人則認為，入學必須有個一致的標準。