接種率提高 州長擬取消口罩令

德州州長艾伯特已在考慮取消口罩令。（Greg Abbott臉書）

德州 州長艾伯特(Greg Abbott)25日表示，由於德州完成疫苗 接種的人數越來越多，他正在考慮取消口罩令，與恢復部分地區的商業活動。口罩令在去年七月生效，但當被問到是否可能因為疫苗而放寬時，艾伯特先說他們正在評估何時取消全州的防疫 禁令，「也許很快就會宣布」，但是他並未給出明確時間。

除了口罩令之外，部分醫療區如果新冠患者住院人數連續七天超過總病床的15%時，該區的商業活動就必須限縮。此一命令去年秋季生效。不過此一禁令可能也在解除之列。

德州論壇報指出：16歲以下的青少年不得接種疫苗，而他們占總人口的23%；能夠接種的成人中，23日為止，也只有5.1%完成接種。防疫專家的普遍看法是，如果要達到群體免疫，德州2200萬人口的七至八成都要接種，也就是幾乎百分之百的成人都要接種。不過艾伯特信心滿滿，認為接種速度未來只會更快。

報導指出，防疫專家仍然無法確定疫苗是否能夠防堵病毒擴散，但是部分初步研究認為疫苗可以阻止某些感染。不過如同聯邦疾管局（CDC）的建議，就算完成兩劑疫苗接種的人，還是應該避免參加大規模活動、保持六呎距離，並以口罩遮掩鼻子與口部。另外，艾伯特針對疫情所下的禁令，仍然持續遭到同黨同志的質疑，不過艾伯特自己倒是信心滿滿，強調德州不會再封城。