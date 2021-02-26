我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

抗變種病毒！輝瑞測試加強劑 莫德納研發新疫苗 

里程碑！美已打5000萬劑疫苗 17%成年人接種

接種率提高 州長擬取消口罩令

編譯組／綜合報導
德州州長艾伯特已在考慮取消口罩令。（Greg Abbott臉書）
德州州長艾伯特已在考慮取消口罩令。（Greg Abbott臉書）

德州州長艾伯特(Greg Abbott)25日表示，由於德州完成疫苗接種的人數越來越多，他正在考慮取消口罩令，與恢復部分地區的商業活動。口罩令在去年七月生效，但當被問到是否可能因為疫苗而放寬時，艾伯特先說他們正在評估何時取消全州的防疫禁令，「也許很快就會宣布」，但是他並未給出明確時間。

除了口罩令之外，部分醫療區如果新冠患者住院人數連續七天超過總病床的15%時，該區的商業活動就必須限縮。此一命令去年秋季生效。不過此一禁令可能也在解除之列。

德州論壇報指出：16歲以下的青少年不得接種疫苗，而他們占總人口的23%；能夠接種的成人中，23日為止，也只有5.1%完成接種。防疫專家的普遍看法是，如果要達到群體免疫，德州2200萬人口的七至八成都要接種，也就是幾乎百分之百的成人都要接種。不過艾伯特信心滿滿，認為接種速度未來只會更快。

報導指出，防疫專家仍然無法確定疫苗是否能夠防堵病毒擴散，但是部分初步研究認為疫苗可以阻止某些感染。不過如同聯邦疾管局（CDC）的建議，就算完成兩劑疫苗接種的人，還是應該避免參加大規模活動、保持六呎距離，並以口罩遮掩鼻子與口部。另外，艾伯特針對疫情所下的禁令，仍然持續遭到同黨同志的質疑，不過艾伯特自己倒是信心滿滿，強調德州不會再封城。

疫苗 德州 防疫

上一則

奧斯汀德州大學 明年取消SAT

延伸閱讀

州長震驚天價電費 承諾改善

州長震驚天價電費 承諾改善
寒流斷電 州長：ERCOT須負全責

寒流斷電 州長：ERCOT須負全責
德州120萬戶復電 全面供電未知

德州120萬戶復電 全面供電未知
暴風雪停電 州長難辭其咎

暴風雪停電 州長難辭其咎
麥當勞員工爆料洋蔥製作方式 網友：以後不敢吃了

麥當勞員工爆料洋蔥製作方式 網友：以後不敢吃了
冰風暴來襲 德州憂電力不足

冰風暴來襲 德州憂電力不足

熱門新聞

魚是華人的主要飲食料理種類之一。(特派員黃惠玲/攝影)

多吃魚變聰明？近2成華人體內汞超標 吃對才是關鍵

2021-02-24 11:16
一童失溫致死，德州電力相關單位遭求償一億元。(ERCOT網頁)

「停電害我11歲兒被凍死」 媽咪提告求償1億

2021-02-22 08:55
德州山姆休士頓大學政治系助理教授翁履中家中天花板因水管爆裂而塌陷。圖 / 翁履中提供

世界OnAir／水管爆、天花板塌…德州華人談暴風雪噩夢

2021-02-23 17:29
新州民眾排隊等待接種新冠疫苗。(美聯社)

第二劑疫苗副作用明顯 專家建議提前請病假

2021-02-18 14:17
工程人員正在恢復受損的電力設施。（美聯社）

德州居民沒電傷身 有電傷荷包

2021-02-20 15:02
UIUC研究生雇員組織發起聲援陳一東網路簽名。(網站截圖)

未檢測病毒 中國博士生遭UIUC開除學籍 註銷簽證

2021-02-17 22:13

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
嚴重恐致死！自中國非法進口 美回收近10萬磅火鍋底料

嚴重恐致死！自中國非法進口 美回收近10萬磅火鍋底料
報復伊朗！拜登上台首次軍事行動 空襲敘利亞軍事設施

報復伊朗！拜登上台首次軍事行動 空襲敘利亞軍事設施
拖倒在地拳打腳踢…法拉盛華女家前遭搶 過程不到15秒

拖倒在地拳打腳踢…法拉盛華女家前遭搶 過程不到15秒
殖利率閃漲嚇壞投資人 道股重挫560點

殖利率閃漲嚇壞投資人 道股重挫560點
為了上共車道 他載「假爺爺」一年半從未被識破

為了上共車道 他載「假爺爺」一年半從未被識破