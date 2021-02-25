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民憂副作用 醫破解疫苗謠言

休士頓訊
與會僑胞線上專注聆聽。（休士頓僑教中心提供）
與會僑胞線上專注聆聽。（休士頓僑教中心提供）

達福地區僑界急難救助協會於21日舉辦「您不能不知道的Covid-19疫苗」講座，邀請德州大學西南醫學中心行為神經科／失智科專科的蔣學聖醫師主講，為僑胞對新冠肺炎疫苗的疑慮解惑。超過150位來自全球各地及美南的僑胞專注聆聽，駐休士頓台北經濟文化辦事處處長羅復文、休士頓華僑文教服務中心主任陳奕芳及副主任楊容清等與會。

救助協會會長孟敏寬致詞感謝全球各地僑胞對活動的支持；羅復文在會中勉勵僑胞施打疫苗，才能達成全民免疫將疫情控制住的效果。陳奕芳表示，由於新冠肺炎在短期內不會消失，因此接種疫苗是當務之急，很感謝救助協會邀請專業醫師為大家講解，讓僑胞們更清楚的瞭解疫苗的實際效用，讓疫情未來得以掌控。

在講座中，蔣學聖從醫學的角度解答大家的疑惑，灌輸大家基本疫苗概念。對於外界廣傳有關疫苗的不正確觀念，包括：疫苗的效用和安全性不可信賴、施打疫苗後可以不用載口罩、不需要注意防護措施、施打疫苗會導致病毒感染、疫苗常有危險的副作用、疫苗會改變我們的基因序例等，這些傳言都一一破解。

他做了以下結論：1. 建立個人對病毒免疫力最安全的方式。2.保護家人朋友和高危險群的民眾。3. 阻止流行病擴散、達到群體免疫的重點工具。4. 預期也能夠減緩病毒變異的可能性。

在線僑胞對蔣醫師的講座，表示感謝和肯定，擁有正確的資訊，才可做正確的判斷。演講後，蔣學聖也對僑胞提問一一作答。為服務當天無法上線共與盛會的僑胞，救助協會提供實況影片供大家自行點閱，連結如下：https://tinyurl.com/n2ysvez7

蔣學聖分析疫苗。（休士頓僑教中心提供）
蔣學聖分析疫苗。（休士頓僑教中心提供）

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