休士頓疫苗站 有人枯等1小時

大排長龍等待接種疫苗的車輛。（ABC13截圖）

位於休士頓 NRG公園，24日新開張一處大型疫苗 接種中心，預計每天可接種6000人。然而正式開放第一天，該疫苗接種中心問題重重，有民眾等待45分鐘才打上疫苗。

根據ABC13電視台空拍畫面，在公園內布滿密密麻麻排隊的車輛，等待進入白色帳篷內打疫苗。

該疫苗接種中心在開放第一天也有不少問題，包括一天內都不能在預約的時間內施打疫苗，還有民眾要排45分鐘才可以打上等。

這個由聯邦斥資的疫苗中心，在正式開放的前一天進行了試運行，並將在該地區開設第二家疫苗接種中心。

據這裡的工作人員說，該疫苗接種站預計為12萬6000人施打疫苗。目前有30萬已經預約的人，還未施打第一針疫苗。

該處大型疫苗接種站幾周前宣佈建立後，工作人員就忙碌著搭建帳篷，具體位置在NRG公園的黃色停車場。

哈里斯（Harris）縣長Lina Hidalgo說，「人們值得聽到一些好消息，一些希望，該接種站是目前當地為疫苗接種做的最大努力。」

Lina Hidalgo說，受疫情 影響最深的地區優先接種，政府根據新冠確診人數最多、人口最脆弱等因素選出十個地區，根據郵編區號為民眾接種，區內65歲以上人群優先注射疫苗。Lina Hidalgo說，下一個優先地區將是25個郵編地區60歲至64歲，有基礎疾病的人群。

詳細信息可以到https://houstonemergency.org/covid-19-vaccines/ 查看，或撥打823-393-4301。