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休城復水 民眾怨傳異味

編譯組／綜合報導 
休士頓恢復供水，但居民卻抱怨自來水有怪味。（KPRC）
休士頓恢復供水，但居民卻抱怨自來水有怪味。（KPRC）

休士頓經過寒流導致的停水後，供水已經逐步恢復正常。但是居民慶幸終於有水可用的時候，卻發現家裡水龍頭的水有怪味。KPRC電視台報導，居民回報的怪味包括金屬味、魚腥味與漂白水味道。

回報出現金屬味的居民Lindsey Rockoff說，休士頓解除沸水令之後，家裡的水就開始出現金屬味，但問題是，她的家裡沒有任何一根金屬水管。 

休士頓公共服務部主任海達克（Carol Haddock）回應，只要一接獲通報，工作人員就會趕往最近的消防龍頭檢查，然後取回樣本進行檢查。海達克說，目前為止每份樣本都沒有問題，「因此供水是安全可用的」，但她也強調，市府還是會繼續抽檢，確保供水系統內沒有出現細菌或其他汙染物。 

海達克還說，不管居民出現任何用水的相關問題，都可以向Houston 311指揮中心回報，包括撥打713-837-0311，發電郵到 [email protected]，或上網站houstontx.gov/311。接到通報的當天，工程人員就會前往處理。 

如果碰到異味問題，市府工程人員會直接自消防龍頭沖水，然後再沖洗通往居家或店面的水管。但是為了安全起見，海達克同時強調，市府的供水人員不會要求進入居民家中，所以居民不應讓自稱工程人員者進家門。 

休士頓

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