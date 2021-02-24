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電價飆漲 民眾發起集體訴訟

編譯組／綜合報導
Griddy在網上對電價飆漲的說明。（griddy.com）
Griddy在網上對電價飆漲的說明。（griddy.com）

 

冬季風暴期間，Griddy（網迪）用戶再度面臨電價暴漲的威脅，但是部分民眾這次不再忍氣吞聲，決定提起集體訴訟，指控Griddy違反德州「欺騙商業行為法」（Deceptive Trade Practices Act），並在嚴寒期間不當哄抬電價，因此要求Griddy不得追繳欠款，並支付10億元的損害賠償。

 

集體訴訟的發起人為錢伯斯縣Mont Belvieu的居民科里（Lisa Khoury）。科里說，她平常的電價在200至250元間，但是2月13 日至19日卻暴增到9340元，而且Griddy還改成每天自她帳戶扣款，讓她連止付的機會都沒有。

 

科里說，在此期間，她家還有一天是無電可用，而在恢復供電後，她們還特別小心、避免用電，因為聽說了其他人電費暴增的消息。但是Griddy還是「操弄價格」，並且高估、溢收電費，所以她要求禁制Griddy繼續追繳電費。

 

不過，訴訟的可能爭議在，Griddy與約2.9萬用戶簽訂的是浮動合約，用戶每月支付9.99元的基本費後，Griddy就會躉售電價供電，但如果躉售電價上漲，多出的費用可能就換轉嫁到用戶身上。

 

而Griddy的最新聲明指出，因為躉售電價飆升到每度9元，比平常高了300倍，所以才會導致天價電費的出現。不過，對於改成按日扣繳電費，或是未繳帳款的部分，Griddy只說會和客戶一起合作。

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