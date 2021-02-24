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克魯茲出國避寒享樂 民主黨意外撿到槍

奧斯汀訊
參議員克魯茲風雪中度假，讓民主黨人撿到彈藥。(克魯茲推特)
參議員克魯茲風雪中度假，讓民主黨人撿到彈藥。(克魯茲推特)

德州民主黨在去年11月的選舉中大敗，幾個月來黨員士氣低落，誰知一場北極漩渦風暴與共和黨參議員克魯茲(Ted Cruz)赴外地旅遊事件，點燃民主黨新希望，黨部正在籌畫明年期中選舉的策略，企圖到時將德州翻藍。

過去25年來，州級的選舉中，民主黨人從未贏得州長或聯邦參議員的席位，主要的原因是德州民風保守，不論共和黨推出怎麼不夠格的候選人，也都會把對手打敗，克魯茲就是看準了這一點，不怕民主黨能夠威脅到他的政治生涯。不過他在州民困苦求生的時候，帶著家人出國避寒享樂，給了民主黨充分的彈藥，對共和黨全面進行掃射，曝露共和黨整體的弊端。

一連多日德州民主黨分會主席伊紐荷薩(Gilberto Hinojosa) 、國會眾議員卡斯楚(Joaquin Castro) 、傑克森李(Sheila Jackson Lee)和賈西亞(Sylvia Garcia)對克魯茲猛轟，指出克魯茲之所以會如此膽大妄為，就是因為共和黨看準了州民保守的積習，德州人民應該從這次的慘劇，了解選出不好的官員對人民生活實質的影響，而不只是政治爭鬥的輸贏。

ABC新聞日前從德州民主黨分會取得「德州2020選舉檢討報告」(2020 Texas Election Retrospective) ，在這份分析中認為民主黨之所以慘敗，是因為沒有能夠刺激黨員突破困難投票，而共和黨卻能夠鼓動黨員大力參加選舉。聯邦參議員任期六年，所以克魯茲要到2024年11月才面臨重選，因此他其實並不擔心。

另外，報告指出德州西裔選民不再是一面倒的傾向民主黨，因次在2022年選舉來臨之前，必須大力向年輕的西裔選民伸出友誼之手，導引他們登記成為民主黨員。此外，黨員資料庫不夠完整也是影響上次選舉出席率的原因，分會將在未來幾個月補充這方面的不足，尤其是提高黨員連絡電話的正確程度。

民主黨 德州 共和黨

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