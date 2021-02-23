男子家園燒毀 同事熱心籌款重建

達拉斯居民麥特哈德的住家在大寒流中起火燒毀。(Matt Harder/KARE)

從明尼蘇達州 遷居到達拉斯都會區的一家五口，在上周的大寒流中豪宅起火燒毀，雖然他們不滿德州 政客敷衍塞責的心態，但德州人的熱情讓他們願意在此重建家園。

11年前麥特哈德(Matt Harder)帶著妻子梅樂妮(Melanie)和一兒兩女，從明尼蘇達州希倫市(Ceylon)搬到達拉斯西南邊25哩的蜜德洛西安(Midlothian) ，他受雇於達拉斯市警局，一家五口住在一棟漂亮的豪宅中，還養了四隻狗和一隻貓。剛搬來不久， 2011年一波大寒流造成大規模斷電和水管爆破的問題，調查報告出爐時建議德州應該在能源輸送、供水、供電等方面進行「過冬化」(winterization)的改進措施。

十年來前任州長培瑞(Rick Perry)和現任州長艾伯特(Greg Abbott)有很多時間可以執行那些建議，但卻只顧居安不顧思危，一切施政以鞏固權力為第一優先，一出問題先把責任推到別人身上。

時隔十年，上周的大寒流造成的問題比上一次還大得多，道路沒有鏟雪車可用來清除積雪，停電造成居民生活與企業營運的困難，哈德家在14日(周日)那天斷了電，為了取暖他們把壁爐點起，讓屋裡稍微暖和一些，一天24小時壁爐的熊熊火焰持續燃燒。18日(周四)下午梅樂妮睡午覺時被警鈴的巨響吵醒，房子已經失火，她匆忙之中把狗都帶出屋外，但那隻貓驚嚇中躲藏起來，最後葬身火窟之中。

達拉斯的KARE電視台報導，初步調查指出，煙囪因為持續多天的高熱，煙囪內牆被燒穿，房屋的結構材料起火釀成這場火災。麥特哈德表示，他能理解壁爐在設計上並不是為了一連數天的持續燃燒，可惜貓咪在火災中喪命。

麥特哈德的同事們在GoFundMe 籌款網站上給他開了一個帳戶，幫他籌集重建家園的款項，幸好他的房子是有保險。