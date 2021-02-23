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達福台商會 兩天送出萬元餐點

達拉斯訊
達福台商會主席谷祖光（左二）率會員在救世軍體育館發放熱便當。 （達福台商會提供）
達福台商會主席谷祖光（左二）率會員在救世軍體育館發放熱便當。 （達福台商會提供）

北美洲台灣商會聯合總會由北美名譽總會長暨國策顧問楊信、世界總會名譽會長黃金森等人發起愛心捐贈活動，聯合達福台灣商會多位理事在達福台商會主席谷祖光及名譽會長陳文珊、會長方芸芸的推動下，在寒害發生後兩天內已送出超過萬元的餐點，至今仍有很多家庭無法吃到熱騰騰一餐，他們的關懷行動仍將持續。

首日送餐是經由愛迪生市(Addison )的華裔市長周建源推薦下，來到Farmers Branch 市的知名服務救濟機構Metrocrest Services，他們目前服務地區包括Farmers Branch、Coppell, Dallas and Carrollton每日有超過千名受災户来領取物資。該組織負責人Tracy Eubanks對台商們愛心表示感謝。而像這様的服務站，在達拉斯就已有30多個。第二站在布蘭諾市(Plano)的救世軍(Salvation Army)機構， 這也是這一周提供救災工作的主要機構之一。他們告訴陳文珊，這是他們多天來；唯一有機會喘口氣；不用備那麼多餐的一晚。

谷祖光醫師在現場表示，發放便當時發現實際的需求很大，災情慘重，很多人都受到影響。 極需更多的幫助。祈求有能力就贊助一些，施比受更為有福。請大家繼續幫忙。達福台灣商會的做法是，有多少錢就送多少便當。需要的人很多，供不應求。

達福台商會下周將到重災區達拉斯支援，當日在現場其他商會支援者還有谷任曼莉、名譽會長羅玉昭、鍾開瑞會長及李庭槐會長、王嘉玲副會長一行人到場。

愛迪生市市長周建源（左三）會同達福台商會往Metrocrest Services...
愛迪生市市長周建源（左三）會同達福台商會往Metrocrest Services送上關懷。 （達福台商會提供）

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