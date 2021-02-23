數百萬德州人 仍無安全飲用水可用

休士頓市長特納加入送水行列。(特納臉書)

歷經史上罕見的急凍風暴 後，至22日為止，數百萬德州 人仍沒有安全的飲用水。許多居民等待數小時，只為獲得清潔的瓶裝水。德州官員試圖擴大瓶裝水的分配，同時安撫在歷經嚴重風暴後，收到飆升電費的居民。

德州環境品質委員會（Texas Commission on Environmental Quality）致NBC電視台的郵件指出，截至美國 東部時間22日上午8時，德州仍有近880萬居民收到沸水通知（boil water notice），他們需將水燒開才得以飲用，因多天的低溫紀錄，破壞該州水的基礎設施。

然這個人數，較21日的1000萬人有所下降。委員會指出，至22日上午，德州取消260沸水通知，但仍有12萬人完全沒有自來水。

德州州長艾伯特（Greg Abbott）21日表示，德州將引進更多水管工人，修復受損的基礎水設施，沒有保險的房主，可能有資格獲得聯急難管理局（Federal Emergency Management Agency，FEMA）補償。

他並表示，德州也利用直升機、飛機和卡車，運送近350萬瓶裝水。不少義工們在休士頓巴特勒體育場（Butler Stadium）向居民發送瓶裝水，許多地區都能看到蜿蜒車流，等待著獲得水資源。

奧斯汀市議員Vanessa Fuentes說，他們從上午11時前，便分發至少700箱瓶裝水，在另一個地點，車輛自分發開始前五小時就開始排隊。

她在推特上發文到「這場災難性危機的影響，還將持續數天。」