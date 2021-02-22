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休士頓市長：天價電費應由州府繳

編譯組／綜合報導
休士頓市長特納(右)說，天價電費帳單應交給州政府。(特納臉書)
休士頓市長特納(右)說，天價電費帳單應交給州政府。(特納臉書)

休士頓市長特納（Sylvester Turner）日前告訴BBC電視台，要求德州政府支付居民在上周歷史性酷寒風暴中出現的天價電費，「帳單應交給德州政府」。

福和市市長普萊斯（Betsy Price）也認為，州政府與聯邦應協助居民解決帳單問題。

在過去幾天冰風暴中，一些居民幾天後，發現帳單超過1萬6000元。在該風暴中，溫度驟跌至30年新低達零度。德州許多地方都被白雪覆蓋。這場席捲美南幾個州的冰風暴，至少奪走70條生命。至21日止，德州風暴已離，但由於擔心電源壓力過低造成污染，居民需燒開水。

此外，根據poweroutage.us數據，該州電力至21日下午，仍有近3萬用戶沒電。德州的能源市場管制放鬆，允許消費者在眾多供應商中選擇，多數採固定利率支付，但隨著溫度降，許多採用可變利率的用戶面臨飛漲的帳單。

特納說，當他在州議會時，已提交一項法案，確保有足夠儲備金防止停電，但德州領導並未考慮這點。這位掌管全美第四大城市的市長說，電力系統無法應對氣候變化帶來極端天候的挑戰。

德州州長艾伯特（Greg Abbott）同樣呼籲採取行動，確保德州人不會陷入高額帳單困境。

德州 帳單 風暴

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