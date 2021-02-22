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終身免疫難 專家：新冠恐與人類共存

編譯組／綜合報導
新冠病毒可能會與人類長存。（FDA）
新冠病毒可能會與人類長存。（FDA）

如果新冠病毒永不消失會怎麼樣？有專家表示，新冠病毒會以某種形式存在數年，未來將如何演變還不得而知。

美聯社報導，已經奪去200萬人生命的新冠病毒，未來會因疫苗的普及被消滅？還是變種新冠病毒會逃過疫苗的滅殺？或會演變成另一種普遍的流感病毒？

病毒學專家T Jacob John醫師預估，最終新冠病毒會變成流行病病毒的一種，一直存在於人類生活中。但這一說法只是預估，沒有人能說得準，也許變種新冠病毒被人們低估。

疫苗開發公司Novavax就發現其開發的新冠疫苗，對英國、南非的變種病毒效果不好。然而專家一致認為盡快進行疫苗接種是當務之急。接下來就要看疫苗的有效期有多久和免疫力如何。哥倫比亞大學病毒學教授Jeffrey Shaman表示，目前還不清楚人們平均多久會再次感染新冠，但是目前疫苗給民眾終身免疫的可能性很小。

另一個問題是，如果人類不得不與新冠病毒共存，那麼就要取決於人類免疫力的持久性和病毒如何演變。病毒會每年發生變化，還是幾年發生一次變化？病毒學家Jennie Lavine表示，不管是接種疫苗還是感染新冠，病毒會「繼續傳播，但只會造成較溫和的症狀」。

疫苗 變種新冠病毒 免疫力

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