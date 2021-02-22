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持槍劫匪尾隨搶珠寶 手段凶狠

休士頓訊
持攻擊武器威脅被害人交出珠寶的蒙面劫匪。(休士頓警局臉書)
持攻擊武器威脅被害人交出珠寶的蒙面劫匪。(休士頓警局臉書)

休士頓市警方正呼籲公眾提供兩名持槍劫匪線索，希望盡快緝拿歸案。兩名劫匪涉嫌在一棟住宅前暴力搶劫一名男子，而該男子剛剛離開珠寶店返家。受害者不僅被搶走購買珠寶，還被打傷頭部。

據FOX26報導，這起搶劫案發生在2020年12月17日午後2時許，位於市區Cohn街2000號街區。警方未透露遭搶劫男子姓名。警方表示，男子離開位於Richmond街一家珠寶店時，搭上一輛網約車，返回Cohn街住地。他對警方稱，當返回住宅打開車庫門進入時，一輛深色Dodge Charger迅速趕到，停在路邊，下來兩名男子，均帶著面罩，穿著連帽衣衫，看不清年齡。他試圖衝進房屋，但被兩名劫匪攔住。兩劫匪都攜帶武器，一人手持攻擊步槍，另一人持短槍。

警方表示，男子拼命大聲求救呼叫，一劫匪用攻擊步槍多次擊打男子頭部，導致他受傷在倒在車庫地上。兩劫匪搶走男子購買珠寶使用的袋子，連同他脖子上戴的項鍊一起奪走。隨後劫匪駕車逃跑。從警方提供視頻可以看到，有目擊者用手機錄下劫匪搶劫視頻片段，部分視頻是附近住家監控系統視頻資料。

據目擊者說，兩名嫌犯是非裔，其中一人身高5呎8吋至6呎，體重170至200磅。穿著白、藍、紅色相間夾克衫，淺藍色牛仔褲，籃球運動鞋，左手戴玫瑰/金色手表，戴面罩，手套，手持黑色AR-15攻擊步槍。另一人身高5呎6吋至5呎8吋，體重200至300磅，警方說，此人穿白色拉鍊連帽衫，藍色牛仔褲，黑色鱷魚涼鞋、黑色面罩，沒有戴手套。

警方表示，若有目擊者暸解此案相關資訊，可直接聯絡休士頓Crime Stoppers組織。倘若提供線索有助於對犯罪嫌犯指控或拘捕，可領取賞金5000元。希望線索提供者匿名與Crime Stoppers保持聯絡，也可致電713-222-TIPS（8477）。也可通過網址www.crime-stoppers.org或Crime Stoppers移動app提供本案線索。

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