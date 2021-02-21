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德州天候保險理賠 恐逾190億元

編譯組／綜合報導
北德州電力公司Oncor在推特上說明電力搶修進度。（推特截圖）
北德州電力公司Oncor在推特上說明電力搶修進度。（推特截圖）

達拉斯晨報報導，北德州電力公司Oncor稱，至20日下午，仍有約3萬8000用戶斷電。包括達拉斯縣約2300戶，泰倫特縣（Tarrant）2900用戶等。電力公司極力搶修，當天全面恢復供電。

這場冰風暴，也恐使保險理賠因天氣因素造成的史上理賠天價。

19日在奧斯汀舉行的一次緊急會議上，德州公用事業委員會（Public Utility Commission，PUC）對此次冰風暴中德州用戶停電進行全面調查。

PCU並允許零售電力提供商，接受退出市場電力提供商的用戶申請最後期限，並將供應商之間的客戶轉移期限延至24日，使這些願意接手的電力零售商有時間替新客戶做準備。

PUC執行董事Thomas Gleenson敦促零售商需確保正在過渡到新的能源提供商的客戶，能找到符合預算的計劃。

Oncor指出，危險的道路狀況和設備損壞，延緩電力修復工程。包括變壓系統遭受冰風暴破壞等。

此外，在德州其他地方，奇陵（Killeen）、Round Rock等周圍地區，數千名用戶至20日仍無電可用。Oncor預計在21日恢復供電。

在20日記者會中，德州官員也針對全州水源問題與災民供水情況提供最新消息。

德州環境質量委員會（Texas Commission on Environment Quality）執行主任Toby Baker說，這場風暴中，德州範圍內約1445個供水系統報告與急凍相關而爆裂的情況。

至20日，受水相關問題影響的德州人，從1490萬減少至1430萬，完全無水的居民，從35萬2000人降至15萬6000人。

此外，據德州保險理事會數據，此次冬季冰風暴可能是德州史上最昂貴的天氣事件，可能出現超過190億元的保險索賠。

該州已啟動自我報告損害調查，以搜集相關訊息，這些資訊也將與聯邦緊急事務管理局共享。

德州州長艾伯特（Greg Abbott）和德州緊急事務管理部門鼓勵德州人完成這項調查，可上TDEM.texas.gov/warm。

德州 風暴 保險

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