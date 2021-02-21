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州長震驚天價電費 承諾改善

編譯組／綜合報導

德州日前遭受前所未有的冰風暴襲擊，許多人面臨多天的停電，然部分民眾竟收到天價電費。對此德州州長艾伯特（Greg Abbott）表示震驚，承諾採取相關行動。

隨著電力價格從低至每千瓦時（Kilowatt-hour）兩分錢到七分錢，躍升至每千瓦時九元，一些房主短短幾天的電費，竟高漲至5000元的天價。

艾伯特指出「對遭受數天斷電的德州人來說，如今能源價格飛漲，是令人無法接受的。」

日前他與11位主要立法者進行線上會議，討論如何協助身處災難中的德州居民，他在聲明中表示「德州領導人將努力設法減輕這一負擔，使德州人不會因能源市場短暫大幅上漲，而負擔不起不合理的水電費。」

達拉斯參議員韋思特（Royce West）說，德州放鬆管制的電力市場十分複雜，立法者和民眾都需進行調查，才能改變。「我們能否提出一些短暫的解決方案相當重要。」他並表示，州長已對電力危機放入緊急計劃，允諾在今年立法會上迅速採取行動。

艾伯特在會議上，也和立法者討論「這種在快速計算能源帳單的總成本，以及該州如何幫助減輕民眾高電費負擔。」他並要求，參眾議會在聽證會上調查德州電網與管理的問題，該問題導致超過400萬德州人在寒冷的冰風暴中斷電。

參議院議長Dat Patrick指出，高額的費用正打擊被過於放鬆管制的電力市場下受影響的德州人，他們已簽署可變利率計劃。

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