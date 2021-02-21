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德州政客相互指責 解決方案提不出

編譯組／綜合報導

德州日前歷經歷史性的風暴與幾十年來的災難，包括電與水的短缺，迫使該州認真思考自己的能源、政治與文化。

休士頓紀事報報導，像許多德州人一樣，LaShonda McGrew在風暴初期，被覆蓋在郊區福和市（Fort Worth）家中罕見積雪吸引。傍晚，更嚴重的天氣事件警告從手機彈出，McGrew審核食物和水，整個屋子和手電筒和電池等。

15日凌晨，電力中斷。「當時我們已做好幾個小時的準備，但沒想到未來幾天卻再也沒有供電。」

McGrew與她的家人，和其他300萬德州人在接下來幾天，史上罕見的冰風暴中度過數天無電的酷寒夜晚。一家人圍著火爐48個小時，定量配給食物和手機電池，與其他親友保持聯繫，監看新聞。

然而在同一周，他們又與該州約1300萬，一半人口一樣面臨缺水困境。

災難考驗著所有德州人。有父母為幫孩子保暖，將孩子放在車內，有人在被冰覆蓋的烤架上主食。有人用融化的雪水沖洗廁所，能源公司的線路被打爆，政客們互相指責，而非提供解決方案。

冰風暴也隨著冰雪融化，帶出了德州面臨的技術、政治與文化問題。

McGrew說，「他們告訴我們做好準備，但他們自己（政客、州領導人與能源公司）並未做好準備，這些人責任在哪裡？」

11日在35W洲際公路上出現133輛汽車連環追撞事故，造成至少六人死亡，拉開這一起風暴的序幕，所有事件加起來，損失總計超過200億元，是歷史上最昂貴的天氣事件。

國家氣象局19日表示，達拉斯-福和市地區溫度低於32度或以下的時間約139個小時，是1942年以來第七長的時間。

負責德州電力能源相關單位，早在14日便警告民眾節約用電，情人節當天，達拉斯縣長詹金斯（Clay Jenkins）和地方領導人在社交媒體上呼籲北德州居民節約用電。但為時已晚。

德州 風暴 手機

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