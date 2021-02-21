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男主猝逝屋燒毀 德州家庭禍不單行

編譯組／綜合報導
盧比奧（左二）日前因新冠肺炎去世，擁有回憶的家，卻在日前因火災燒毀。（GofunMe）
盧比奧（左二）日前因新冠肺炎去世，擁有回憶的家，卻在日前因火災燒毀。（GofunMe）

德州紀事報報導，新冠肺炎於1月底奪走位於戴維斯堡（Fort Davis）一個家庭的男主人盧比奧（Robert Rubio）的生命，然日前的德州冰風暴中，盧比奧一家五口的房子，卻不慎在燒柴火保持溫暖時發生火災，一家人不僅失去親人，還得面對失去家園與回憶的心碎。

根據美國有線電視網（CNN）稱，盧比奧的家於15日（周二）發生火災，因他們因家中停電，不得不倚靠壁爐的柴火保持溫暖。

根據GoFundMe內容，盧比奧22歲的女兒Allison，16歲兒子Blake在大火時人在家中，而女主人Stephanie和15歲兒子Levi當時正在附近購買柴火，收到兒子電話，才知自己家裡正煙霧瀰漫。

Stephanie說「我們衝回家，整個家裡已煙霧籠罩，女兒帶著我們從殯儀館處拿回來父親的照片衝出家門，連鞋子都沒穿。」

這家人的三名男性，Levi、Blake和Robert先前都確診新冠肺炎，但患有糖尿病的Robert卻無法康復。

Stephanie回憶說，他一直告訴我們「我很好」，但我們很擔心，他說的最後一句話是，「我們挺過了，我們挺過了」，只是他再也沒有回來。

儘管家庭遭受巨變，但一家人仍保持積極。「我們很堅強，但到周二發生大火，我們失去擁有與他所有回憶的地方。」

盧比奧家庭是數百萬因冰風暴導致停電的家庭之一。在這場風暴中，德州至少有20多人死於與此相關。

目前該家族已成立GoFundMe籌集25萬元。

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