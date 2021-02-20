休士頓供應飲用水 數千車輛排隊

休士頓居民排隊領水。（KHOU 11）

休士頓 市區西北方的Delmar Stadium在19日成為飲用水大型供應中心。休士頓市長特納（Sylvester Turner）當天在啟用典禮上宣布，休士頓東北區20日還將另外設立一個飲用水大型供應中心，但地點尚未確定。特納表示，市府計畫在Delmar Stadium與其他11個區的小型供水站提供至少100萬瓶的飲用水。

KHOU 11報導，Delmar Stadium原定11時30分才開放，但是清晨5時就開始有人排隊，最後因為數千輛汽車 排隊等候，工作人員決定提早一小時開放領水，結果不到四小時水就被領光。

其中一名民眾Lori Branford說，她從14日開始就無水可用，市府提供用水真是一大福音。他說，他不是乞求討水，而是真的需要，其他人也都亟需用水，休士頓的情況糟透了。市長特納則說，休士頓過去一周確實過得很辛苦，市府至少接到5000起水管爆裂的通報，但實際數字可能更高。而且為了衛生，特納還在考慮是否22日就解除沸水令。

休士頓公共服務部（Houston Public Works）的主任海達克（Carol Haddock）則說，休士頓市區的居民多半是在16日晚間至17日下午出現停水狀況，但到了19日，應該全部社區都有水可用了。海達克說，18日起市區水壓已經逐漸回穩，地面層與一、二樓的住戶應該都能用到一點點水，但再上面的樓層可能就有困難，但市府還在努力增加水壓。