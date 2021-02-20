動物凍死激增 網友響應救援

「靈長類為主庇護所」的狐猴。(Primarily Primates網頁)

德州 大停電，凍死的不只有人類，還有人類的靈長類近親。貝克薩爾縣（Bexar County）的動物保育中心Primarily Primates因為斷電，無法讓園內的猩猩、猴子保持體溫，因此不少猴子、狐猴、猿猴死於失溫。另外一隻58歲黑猩猩Violet的直接死因雖然不是低溫，但過於寒冷卻讓身體本來就不好的牠心臟病 發。

「靈長類為主庇護 所」(Primarily Primates)執行總監布魯克查維茲(Brooke Chavez)接受聖安東尼奧訊新聞快訊的訪問時，難過的表示辦公室已經變成停屍間，至少有一隻黑猩猩(chimpanzee) 、許多隻猴子(monkeys)和狐猴(lemurs) 、以及難以數計的熱帶鳥類被凍死。這家庇護所一共給400多隻動物提供住所、飲食和健康維護。

雖然目前的死亡數維持在12隻，但園方擔心數字還會增加。Primarily Primates為於聖安東尼奧市附近，占地78英畝，因此目前難以徹查園內到底有多少動物凍死。但是為了保護動物，工作人員也必須冒著失溫的風險，因為電力中斷、道路不通，他們只能靠發動的車輛取暖，30至40分鐘輪班照顧動物。

周一上午停電以後，工作人員馬上開始啟動發電機，然後使用小暖氣、甲烷爐、毛毯等器具給動物保暖，原本以為一兩個小時供電就會恢復，後來從新聞報導得知整個德州停電問題嚴重，而且可能要好幾天之後才能恢復，員工開始設法把動物撤到安全的地方去。這時大家面臨一個抉擇：哪些動物是可以容易捕捉、運送的，哪些是最後才能想辦法的，哪些是無法撤走的，工作人員已經對這些動物有深厚的感情，決定誰生誰死成為良心的重擔。

許多愛護動物的網友聽到消息十分傷心，他們響應這家非營利組織的號召，捐贈發電機、甲烷氣(propane)、露營燈具(camping lights) 、花生醬、麵包、果醬等，有心協助他們的讀者，可上facebook.com/PrimarilyPrimates/瀏覽詳情。