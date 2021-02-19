供水系統凍損 1200萬人陷水荒

哈里斯縣的氣象專家林德納推文表示，供水系統的許多零件都已經壞到不能再壞。（@JeffLindner1）

極地風暴不僅讓德州 停電，缺水也成為嚴重問題。休士頓 市長特納（Sylvester Turner）表示，市區的供水供電都會盡快改善，但是還需要一點時間。他也呼籲民眾盡快通報停水狀況，以便維修人員快速處理。

停水的成因有二，一是斷電導致加壓與淨化設施無法運作，二是極度低溫 導致設備凍損。哈里斯縣的氣象專家林德納（Jeff Lindner）就表示，供水系統的許多零件都已經壞到不能再壞，包括因低溫而爆裂的水管。

ABC 13報導，德州141個縣份約有590處公共供水系統損壞，至17日下午至少有1200萬人無水可用。有些地方是完全無水可用，某些地方則是水壓不夠，由於水壓過低可能導致汙染惡化，因此官員建議大家都應該將水煮沸。

整個德州的沸水令恐怕還將持續好幾天。休士頓地區的沸水令也未取消，市長特納表示，沸水令至少會延長到21或22日。而專家也建議，民眾應該不要一直開著水龍頭，因為這樣會讓水壓更低，而在休士頓地區完全修復供水系統前，民眾都應該節約用水。

蓋文斯頓地區的供水狀況雖然尚稱穩定，但是供水量也無法再增加了。30街的加壓站雖然仍舊正常，機場也正常運作，但縣府官員擔心某些地區未來可能出現供水問題。至於偶爾出現的暫時停水，則是因為工程人員必須維持整個區域的供水穩定。