寒流斷電 州長：ERCOT須負全責

德州州長艾伯特批評ERCOT該為斷電負起最大責任。（州長臉書）

冰風暴 導致德州 大停電與供水中斷，州長艾伯特18日強調，ERCOT（電力可靠委員會）辜負德州人的期待，全面停電完全無法容忍。但當媒體追問誰該為ERCOT負責時，艾伯特僅說，他會負責改善ERCOT的現況，讓德州人不會再碰到類似狀況。

艾伯特在記者會上表示，ERCOT在極地風暴來臨前五天就跟他說已經準備好了，電廠都已經做好防寒措施，民眾的用電不會受到絲毫影響，但事實證明「ERCOT每項承諾都落了空」，除非大家的生活都恢復正常，ERCOT的整改不會停止。

KHOU 11報導，16日的記者會上，艾伯特已經表示ERCOT會提出整改方案。18日時，艾伯特又表示ERCOT還會提出冬季預案等追加改善措施。但當被問到他自已對極地風暴所帶來的災害應該負起什麼責任時，艾伯特僅表示，他會對ERCOT的現況負責。

雖然近200萬戶的供電已經恢復，但還有32.5萬戶因為供電系統問題無法獲得電力，艾伯特說，許多電線桿倒塌，因此必須人力搶修，而所有能夠使用的工程車都已經派出，希望盡快讓德州每個角落都有電可用。

艾伯特另外指出州政府現下的五大目標：一是盡快恢復供電；二是盡快恢復供水；三是向聯邦政府提出賑濟申請，協助沒有保險的人修復家園；四是利用國民兵 與供暖中心協助德州民眾；五是強化ERCOT的冬季應變能力。

針對缺水與供暖問題，德州急難救助廳廳長基德（Nim Kidd）表示，德州將與聯邦合作，為居民提供緊急用水，並且設立331處供暖中心，為民眾提供暖氣與熱食。不過，基德也提醒，供水正常的住戶應該節約用水，能夠出門到超市購物的人也不該囤貨。