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暴風雪停電 州長難辭其咎

奧斯汀訊
德州遭暴風雪侵襲，約有400萬民眾無電可用；圖為電力服務公司的卡車排隊出動搶救。(Getty Images)
德州遭暴風雪侵襲，約有400萬民眾無電可用；圖為電力服務公司的卡車排隊出動搶救。(Getty Images)

德州是全美國發電量最大的州，但是州政府對電力基層建設長期放任疏忽，造成這次異常普遍的斷電問題，而州長和州府掌權者，卻恬不知恥地把一切責任推到別人身上。

紐約時報17日報導，這波嚴寒風暴仍影響到德州350萬人的家居生活，直接間接造成至少德州居民23人死亡，休士頓一名婦女為了取暖，帶孩子到車上啟動引擎吹暖氣，關起的車庫因空氣不流通，兩人因一氧化碳中毒身亡，哈里斯縣一氧化碳中毒的案件已超過300宗。

居民連日無電可用，身穿好幾層的厚衣物，既沒有暖氣也不能炊煮熱食、熱湯用餐，怒不可遏的指責政府單位怠忽職責。

艾伯特州長感受強大壓力，16日下令對供電系統進行調查，並敦促系統主管辭職謝罪，還把供電不足的責任推到風力發電和太陽能發電上。

艾伯特掌理德州多年，沒有設法鞏固能源系統的基層建設，譬如在北方的州，輸送管有絕緣和加熱設備，冰天雪地之中原油、天然氣還能繼續流動，德州固然氣候較暖，但碰到了世紀大寒輸送管停滯，石油和燃煤發電廠也因為酷寒停擺，這才是電力奇缺的主要原因，風力發電量其實還超過預期的量。

艾伯特兩周前發表的州情咨文，明顯的勾畫出他承續川普偏激右派的政治理念，不理會環境汙染與氣候暖化的問題。堅持氣候暖化是「騙局」(hoax)的挺川人士指出，如果氣候真的暖化，何以會有破紀錄的大寒？科學家指出，這次的大寒其實是全球暖化造成的結果，因為北極暖化(arctic warming)讓噴射氣流(jet stream)減弱了，當噴射氣流強勁的時候，北極漩渦(polar vortex)無法大舉南侵，但這次北極漩渦突破薄弱的噴射氣流南下，竟然連蓋文斯頓都下了雪。

德州的電力系統非常複雜且獨特，而且不是州政府有全權治理的，因此這次的問題牽涉到許多政府機關和企業，如果要避免類似問題再度發生，有相當廣泛的系統提升工作必須逐步進行，但電力法規首先要有重大改進。

德州 暖化 紐約時報

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