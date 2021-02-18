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多縣發布酷寒警告 19日起回暖

德州訊
未來幾天德州沒有氣溫轉暖的跡象，從周四凌晨12點至周五凌晨9點為包括哈里斯縣在內的德州多個縣發布寒冷警告。（KHOU圖片）
未來幾天德州沒有氣溫轉暖的跡象，從周四凌晨12點至周五凌晨9點為包括哈里斯縣在內的德州多個縣發布寒冷警告。（KHOU圖片）

目前德州氣溫仍然很低，天氣轉暖才能緩解德州電力和供水服務問題。但未來幾天德州沒有氣溫轉暖的跡象，從18日（周四）凌晨12點至19日上午9點，當局對包括哈里斯縣在內的多個縣，發布寒冷警告，建議民眾包裹水管管道、遮蓋植物，不要將寵物放在外面。19日之後氣溫回升。

這股寒流席捲德州，雖然部分道路路況有所緩解。但目前最大問題是水和電的問題。居民必須當心，因低溫造成水管破裂的問題，勿將包裝水管的紙或絕緣材料取下。

寒冷天氣席捲德州，但好消息是休士頓附近地區17日升溫，因此冰凍現象不多，但是早晨，小雨在59號走廊以北地區散落。從Brenham到Livingston地區之間，有少量冰塊積聚。從17日晚到18早上，休士頓以西和以北的地區，出行條件仍然很危險。19日早上，橋樑、高速公路和小路可能會結冰。

哈里斯縣以及北部和西部的縣，18日早上有30％的機會結冰雨水或暴風雨，下午結束時，陣雨結束，天空晴朗。晚上低氣溫再度來襲。對於以前的降雨、凍雨、雨夾雪或最近融化後仍然存在的水分，可能因為低溫會出現黑冰和浮點（slick spots）的問題。在高速公路和高架道路的上坡和下坡尤其要小心行駛。

19日陽光返回，氣溫上升，最高氣溫達到40度，20日氣候溫和晴朗，早上在30度左右，白天是60度左右。20日白天可能會從部分多雲轉為多雲，晚上可能有20％左右的陣雨，白天的氣溫會達到70度。22日星期一早上陣雨後，將看到更加晴朗的天空，溫度上升，高溫在60度，低溫也保持在40度。

德州 低溫 休士頓

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