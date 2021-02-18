德州120萬戶復電 全面供電未知

州長阿伯特（Greg Abbott）17日發表德州電力何時恢復的發言。（視頻截圖）

目前迫在眉睫的最大問題是，德州 何時能完全恢復電力，州長艾伯特（Greg Abbott）17日表示，各地恢復供電取得長足進展。根據公共事業委員會數據，自午夜以來德州電網增加了6000兆瓦電力，相當於恢復了120萬戶家庭的電力。

艾伯特最新發布的簡報，使人們對情況恢復正常感到樂觀，但他並未提供全面恢復或恢復電源的具體時間。

艾伯特表示，啟動德州南部的核能電廠和燃煤電廠，幫助約40萬戶恢復供用電。目前有各種各樣的小型天然氣 發電機，間續在運轉。接下來24小時內，可增加約3000兆瓦的電量，相當於滿足約60萬戶供電。但因為機械問題或天然氣供不應求，約有1萬9800兆瓦天然氣發電仍處於離線狀態。風力發電仍然存在問題。

他說，他已發布命令，有效期至2月21日，要求那些已運往德州以外地區的天然氣生產商，將天然氣出售給德州的發電廠。

艾伯特還報告了再生能源發電的持續斷電情況，由於結冰的溫度和缺乏陽光，風力和太陽能發電供應，有1萬7200兆瓦電力短缺。

該州的電網運營商ERCOT也做了新聞通報，但也沒有提供具體全面恢復供電的時間表。該非營利委員會的主管層承認，在嚴冬天氣中，及時提供信息可能比較難。他們還堅持認為，在暴風雨開始之前，必須進行長時間的中斷，以避免持續幾個月的中斷。

就在前一天，州長對ERCOT表示不滿，甚至呼籲董事會辭職。當德州電力可靠委員會（Electric Reliability Council of Texas）詢問該州對停電危機的反應時，州長顯然感到沮喪。

除電力問題外，艾伯特沒有忽略受影響城市中廣泛的供水危機。他說，許多人已經歷過水管破裂的問題。他們的房屋、公寓或其他場所已充滿了水。他建議受影響的住戶，趕緊找水管工來修理。