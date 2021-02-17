一氧化碳中毒災難 預防措施須知

一氧化碳偵測器。(First Alart公司網頁)

德州 面臨近70年以來的低溫 ，加上大停電，讓許多人開始在家中生火取暖 ，但是殊不知通風不良將導致一氧化碳濃度超標，吸入大量一氧化碳，輕者頭昏嘔吐，重者甚至可能死亡。加上一氧化碳無色無臭，民眾室內如果沒有使用電池的一氧化碳偵測器，在寒冷氣候又碰上停電，這才是這幾天德州一氧化碳中毒病例激增的原因。

KPRC報導，單是塞菲爾（Cy-Fair）一地就有14人一氧化碳中毒。另外，還有一些人在密閉車庫發動車子，或是在家中燒炭生火，這些都是德州這幾天出現的狀況。赫曼紀念醫院15日一天就收了100多位一氧化碳中毒病患。醫療長Samuel Prater稱之為公衛災難，並表示多數患者都需要供氧，嚴重的更需要高壓氧治療，而且小孩受到的傷害會比成人更大，因為他們的需氧量更高。

一氧化碳中毒會有那些症狀：一般會有頭痛、暈眩、疲累、反胃、嘔吐、胸悶，嚴重一點會出現意識不清，最嚴重時甚至會昏迷或死亡。由於一氧化碳多由車輛、瓦斯爐、（用炭）烤箱、壁爐產生，因此除了設備必須經常檢查外，就算要發動車輛取暖，也應該把車開到外面，而不能在車庫內啟動。

另外，也應該在家中裝設用電池的一氧化碳偵測器，並定期檢查是否有電。不管天氣再冷，都不應該在室內使用無焰化合物加熱器，也不能開瓦斯爐或用炭烤箱取暖，更不能在家中點炭。KPRC提醒，如果自己或家人出現一氧化碳中毒徵兆，就應該離開現場並尋求醫療協助。