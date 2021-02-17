新冠死者親屬創傷 心理治療有其必要

德州已超過4萬人死於新冠，情人節對這些死者的親屬更顯傷感。(哈里斯縣書記辦公室)

德州 因為新冠病毒死亡的居民已超過4萬人，今年的情人節對這些死者的親屬更顯傷感，精神科醫師韓進(Dr. Jin Y. Han)呼籲死者的親友好好互相照顧心理健康。

去年8月羅莉阿達梅(Laurie Adame)在一個星期之中失去了生命中最重要的兩個男人，她的父親弗瑞迪阿達梅(Freddy Adame)8月2日那天在加護病房去世，享年73歲，新冠病毒引起的併發症奪去了他的生命。羅莉回憶父親一直是個非常顧家的人，他是個工程師，有空的時候就在家中或院裡修東西，和母親結婚將近50年，兩人的感情很好，每到情人節的時候，爸爸會給媽媽、女兒、孫女送情人節卡片和禮物。

羅莉的父親過世的時候，她丈夫霍摩羅恰(Homer Rocha)已因染上新冠病毒住院一個月，8月8日那天他也魂歸天國，享年56歲。羅莉回憶第一次見到丈夫是35年前的事，兩人在2005年的情人節結婚，每年這個節日都要特別慶祝，兩人都請一天假，一起出去吃早餐或午餐，然後一起去看電影，本來今年的情人節是兩人結婚16周年紀念，現在她卻是形單影隻的過這個節日，更何況兩件喪事讓財務狀況雪上加霜，她的心情特別難過。

貝勒大學醫學院「心理與行為科學系」(Department of Psychiatry and Behavioral Sciences)副教授韓進醫師指出，親人死亡會造成精神的問題，悲傷、怨恨、愧疚、焦慮與孤單等的負面情緒讓生活痛苦不堪，也讓人想縮在殼裡與外界隔絕，但這樣會讓自己越陷越深，因此應該多與親朋好友聯繫，用傾訴的方式來處理心理療癒過程的每個步驟，讓自己重新拾回生命的快樂與希望，如果有健保 ，更應該善用專業人士的協助，雖然疫情 讓聯繫變得困難，但仍要多用虛擬的方式常與人接觸。